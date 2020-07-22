Дмитрий Никуленков: не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда. В каждой игре надо доказывать

Новости Беларуси. Европейская гандбольная федерация огласила список участников Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кстати, с 2020 года этот турнир называется Европейской лигой. Наш СКА сыграет в первом раунде. Парни Игоря Папруги уже вовсю тренируются. Несмотря на существенные кадровые потери – в конце игрового года СКА покинул ряд ключевых игроков, а кто-то и вовсе завершил карьеру – в новый сезон команда входит в полном составе.

К тренировкам с основой были подключены исполнители, которые в прошлом выступали за БГУФК-СКА. В новом составе команда уже провела учебно-тренировочный сбор в Раубичах. Молодые игроки поделились впечатлениями от тренировок и ожиданиями от участия в Европейской лиге.

Кирилл Самойло, полусредний ГК СКА:

В команде у нас прекрасный коллектив. Влиться было довольно легко. Конечно, совсем другие тренировки, больше их. Пока провели первый сбор. Сейчас тренируемся в Минске, потом поедем в Малориту и сыграем пару спаррингов. Хочется сыграть с хорошими европейскими командами, показать себя там. Как можно дальше пройти, если получится, в группу было бы хорошо попасть.

К слову, обновился не только состав игроков, но и тренеров. Теперь в ассистентах Игоря Папруги завершивший недавно карьеру Дмитрий Никуленков.

Дмитрий Никуленков, тренер ГК СКА:

Сильно ничего не поменялось – я так же нахожусь все время в зале, как и при бытии игроком. Так что это не новое мне. Тут много-много молодых игроков, которые ждут каких-то подсказок от нас. Чувствую себя хорошо. Прогнозы – это не самое лучшее, что я умею делать. Конечно, все зависит от жеребьевки. Не хочется прикрываться тем, что у нас молодая команда, что мы чего-то боимся. Надо выходить на площадку и доказывать в каждой игре, на что они способны. Так что все перед ними – мяч круглый, как говорится. Будем биться, и, я надеюсь, показывать достойные голы. У молодых больше смелости. Конечно, где-то они уступают в мастерстве. Но если каждый будет биться за каждого, то есть будет показывать максимум своих возможностей – не именно в мастерстве, а играть от сердца, то я думаю, все может получиться.