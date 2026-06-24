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МАГАТЭ проводит плановые инспекции на БелАЭС и в институте «Сосны» НАН

24 июня 2026 06:10
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Беларусь принимает очередные плановые инспекции Международного агентства по атомной энергии. Проверки проходят на Белорусской АЭС и в институте «Сосны» Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАГАТЭ проводит плановые инспекции на БелАЭС и в институте «Сосны» НАН-2

Госатомнадзор сообщает: инспекторы проводят физическую инвентаризацию ядерного материала, проверяют документацию, а также обслуживают системы наблюдения и контроля. Соглашение о гарантиях между Беларусью и агентством действует с 1995 года. Компетентным органом определено МЧС в лице Госатомнадзора. Гарантии МАГАТЭ – часть международной системы безопасности. Они подтверждают, что ядерные материалы используются исключительно в мирных целях.

# МАГАТЭ

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