МАГАТЭ проводит плановые инспекции на БелАЭС и в институте «Сосны» НАН

Беларусь принимает очередные плановые инспекции Международного агентства по атомной энергии. Проверки проходят на Белорусской АЭС и в институте «Сосны» Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госатомнадзор сообщает: инспекторы проводят физическую инвентаризацию ядерного материала, проверяют документацию, а также обслуживают системы наблюдения и контроля. Соглашение о гарантиях между Беларусью и агентством действует с 1995 года. Компетентным органом определено МЧС в лице Госатомнадзора. Гарантии МАГАТЭ – часть международной системы безопасности. Они подтверждают, что ядерные материалы используются исключительно в мирных целях.