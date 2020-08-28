Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»

Новости Беларуси. Минский СКА готовится принять гостей из московского ЦСКА. Встреча с «армейцами» должна стать первой в рамках Европейской гандбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Cпорт». Подопечные Игоря Папруги до начала сезона международных соревнований уже успели сыграть в финале кубка страны, где в напряженной борьбе уступили трофей «Мешков-Бресту». Также столичный клуб начал выступление в чемпионате страны: на последних секундах дебютной игры против «Кронона» хозяева паркета упустили победу. Игорь Папруга: такая пощечина, думаю, ещё больше мобилизует ребят, хотелось бы обыграть ЦСКА Несмотря на поражения, тренерский штаб оптимистично смотрит на предстоящий матч с командой из Белокаменной.

Дмитрий Никуленков, тренер ГК «СКА-Минск»:

Мы прекрасно знаем команду ЦСКА, настраиваемся только на победу, все ребята это прекрасно понимают. Дома мы не можем проиграть. Как бы кто бы ни думал, молодая у нас команда, не молодая, но все ребята очень талантливые и все подходят очень ответственно к этой игре. В первую очередь готовы победить себя. Потому что молодежь, она не настолько, скажем так, всегда может показать свою игру в таких тяжелых ситуациях, да. Надеемся, что все-таки хватит и характера, и мужества в каких-то моментах.