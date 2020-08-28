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Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»

28 августа 2020 19:58
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Новости Беларуси. Минский СКА готовится принять гостей из московского ЦСКА. Встреча с «армейцами» должна стать первой в рамках Европейской гандбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Cпорт».

Подопечные Игоря Папруги до начала сезона международных соревнований уже успели сыграть в финале кубка страны, где в напряженной борьбе уступили трофей «Мешков-Бресту». Также столичный клуб начал выступление в чемпионате страны: на последних секундах дебютной игры против «Кронона» хозяева паркета упустили победу.

Игорь Папруга: такая пощечина, думаю, ещё больше мобилизует ребят, хотелось бы обыграть ЦСКА

Несмотря на поражения, тренерский штаб оптимистично смотрит на предстоящий матч с командой из Белокаменной.

Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»-1

Дмитрий Никуленков, тренер ГК «СКА-Минск»:
Мы прекрасно знаем команду ЦСКА, настраиваемся только на победу, все ребята это прекрасно понимают. Дома мы не можем проиграть. Как бы кто бы ни думал, молодая у нас команда, не молодая, но все ребята очень талантливые и все подходят очень ответственно к этой игре.

В первую очередь готовы победить себя. Потому что молодежь, она не настолько, скажем так, всегда может показать свою игру в таких тяжелых ситуациях, да. Надеемся, что все-таки хватит и характера, и мужества в каких-то моментах.

Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»-4

Встреча состоится 29 августа на паркете Дворца спорта «Уручье» в 17:00. Матч пройдет в присутствии зрителей.

# Гандбол # Дмитрий Никуленков

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