Дмитрий Никуленков о матче «СКА-Минск» с московским ЦСКА: «Дома мы не можем проиграть»

Новости Беларуси. Минский СКА готовится принять гостей из московского ЦСКА. Встреча с «армейцами» должна стать первой в рамках Европейской гандбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Cпорт».
Подопечные Игоря Папруги до начала сезона международных соревнований уже успели сыграть в финале кубка страны, где в напряженной борьбе уступили трофей «Мешков-Бресту». Также столичный клуб начал выступление в чемпионате страны: на последних секундах дебютной игры против «Кронона» хозяева паркета упустили победу.
Игорь Папруга: такая пощечина, думаю, ещё больше мобилизует ребят, хотелось бы обыграть ЦСКА
Несмотря на поражения, тренерский штаб оптимистично смотрит на предстоящий матч с командой из Белокаменной.