Дмитрий Никуленков: «Звания «Минчанин года» удостоилась наша команда»

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Он знает о гандболе все. От первого паса в детской секции до решающего броска в финале чемпионата. Его жизнь – это полотно, сотканное из тактических схем, изнурительных тренировок и моментов высочайшего спортивного триумфа. В 2025 году звание «Минчанин года» в области спорта получил тренер Дмитрий Олегович Никуленков. Его путь в спорте начался более 25 лет назад.

Дмитрий Никуленков, главный тренер мужской команды гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Каждый из нас занимался каким-то видом спорта. Постоянно эти виды спорта менялись – баскетбол, футбол, легкая атлетика, пулевая стрельба. В какой-то момент учитель физкультуры просила меня попробовать гандбол, потому что она сама была гандболистка. Как-то с того момента 26-27 лет меня затянуло, до сих пор пробую. Из талантливого игрока вырос вдумчивый стратег. Его тренерская философия рождалась не только на паркете, но и в тишине кабинета за изучением матчей сильнейших команд мира.

Дмитрий Никуленков:

Вы знаете, это приходит в свое время с возрастом. Когда ты знаешь как, но не можешь это сделать на площадке, то уже становишься тренером. Наверное, не такая ситуация произошла. Скажем, все равно приходит момент, что надо как-то заканчивать с игровой деятельность. Так как гандбол – все-таки это моя жизнь, я люблю этот вид спорта. Скажем так, слишком много времени посвятил ему. Наверное, в какой-то момент решил попробовать себя тренером.

Тренер – это психолог, стратег, менеджер и иногда даже отец. Для Дмитрия именно отцовская роль – самая близкая и понятная. Дмитрий Никуленков:

Все даются легко, но, наверное, легче всего отец. Потому что у меня сын примерно такого же возраста, как эти ребята. Я примерно знаю все их мыли, о чем они думают. Ясно, что мир сейчас совершенно поменялся. Молодежь совершено думает о каких-то других вещах, не о тех, о которых мы думали. Я стараюсь не зацикливаться на том, что надо так, как мы делали правильно. У нас хороший контакт с ними: и отец, и психолог, и учитель, и тренер – это все в одном. В принципе, все получается.