О чемпионстве, тренерской карьере, команде и планах – пообщались с главным тренером ГК «СКА-Минск»
На неделе чествовали чемпионов Беларуси по гандболу «СКА-Минск». «Армейцы» получили поздравления от мэра нашей столицы Владимира Кухарева и министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. Ряд тренеров и спортсменов были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Напомним, что команда завоевала 11-й титул спустя 23 года серебряной эпохи. Председатель клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов уже наметил вектор работы на следующий сезон.
Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:
Конечно, приятно, когда руководство города увидело наши успехи, нашу победу и пригласило нас в такое мероприятие. Поэтому огромное им спасибо за поддержку, за то, что помогают клубу существовать, жить и развиваться. Хотелось бы повторить успех и немножко, скажем так, занять более высокие места в SEHA-лиге. Хотелось бы ее выиграть на следующий год.
Главный тренер «армейцев» Дмитрий Никуленков смог привести команду к чемпионству за два года. То ли коуч владеет секретными знаниями, то ли он обворожил капризную фортуну – остается только догадываться.
Но чтобы понять, как будет работать команда в новом сезоне и готовиться ли болельщикам к изучению нового состава, мы решили спросить у самого коуча и пригласили в студию «Спорттаймера».
Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Мне все как-то легко давалось, кроме белорусского языка и белорусской литературы. И когда учительница в 11-м классе начала листать журналы, говорит: «Слушай, так я тебе аттестат испортила! Чего ж ты не сказала, что ты хорошо учишься?» Я говорю: я не знал, что так работает. Был такой интересный график. Вы знаете, мы ехали к 8 утра на тренировку на Филимонова, я помню очень хорошо. У нас была школа в Зеленом Луге, 114-я школа.
Юлия Силипицкая, СТВ:
У вас был спортивный класс.
Дмитрий Никуленков:
Получается, нам надо было еще проехать минут 20 до школы. Там мы отучились. И возвращались обратно.
Юлия Силипицкая:
График не очень хороший, но если хочешь, то будешь, правильно?
Дмитрий Никуленков:
Ну, много у нас из-за того, что было тяжко, скажем так, даже мой товарищ, я с ним еще с одной школы со своей вытащил в спорт. И его хватило буквально неделю. Мама открыла дверь, я говорю: а можно Сашу? Он больше в ту школу ходить не будет.
Юлия Силипицкая:
Вы себе какие-то цели ставили в спорте?
Дмитрий Никуленков:
Быть лучшим на площадке сразу. То есть всегда не приходят цели, что вот я сегодня стану олимпийским чемпионом или чемпионом.
Юлия Силипицкая:
Когда пришла такая мысль: я, наверное, попробую профессию тренера?
Дмитрий Никуленков:
Мне всегда нравилось еще, когда я играл, в разных клубах смотреть, готовиться самому к игре. Где мне легче забить, где мне легче помочь коллеге забить. Я был разыгрывающий, от которого идет игра в нападении.
Юлия Силипицкая:
Брал на себя ответственность.
Дмитрий Никуленков:
Да, и знаете, у меня там не было какого-то суперталанта. Была работоспособность, желание огромное, мотивация. Когда сразу начинал тренером, думал, что это полегче работать. Да, сейчас смеемся, что самая лучшая работа в мире.
Юлия Силипицкая:
Вы на тренерском мостике проявляете эмоции определенные, да? Вы их, вот тогда, когда эмоция идет и все видят, это вы гасите эмоцию или вы не сдерживаетесь?
Дмитрий Никуленков:
Хороший вопрос. Возможно, есть моменты, я специально, мне надо завести команду. То есть разные нюансы бывают. Есть, конечно, варианты, что я сам где-то не сдерживаюсь, но сам постоянно анализирую свои действия на лавке. Скажем так, в последний год они стали чуть-чуть меньше. Я чуть-чуть начал играть с этим, скажем так.
Юлия Силипицкая:
Варьировать так, да?
Дмитрий Никуленков:
Самое тяжелое, конечно, когда ты слишком спокойно на лавке, вроде бы так все спокойно, но приходишь после игры, ты просто до 6, до 7 утра заснуть не можешь. Эмоции… Ну, игру посмотрю, еще что-нибудь. Голова во всем в этом тренировочном процессе, как сделать кого лучше, где мы проиграли, где мы выиграли.
Юлия Силипицкая:
Насколько было принципиально выиграть чемпионат Беларуси? И как быстро вы хотели это сделать? И как вы понимали, быстро вы это сделаете или нет?
Дмитрий Никуленков:
В прошлом году у нас был шанс выиграть первое место. Скажу так, что слишком много игр мы заканчивали с разницей в один мяч.
Юлия Силипицкая:
И ваш тренерский штаб тоже хватался за сердце, и это было видно.
Дмитрий Никуленков:
Это точно. Было тяжело. Всегда приходил на тренировку и говорил, что без падения не бывает выигрыша. Это так. К сожалению, мы искали всегда этот один гол. То вратари, то защита, где там нападение, где мы потеряем. То есть анализ шел постоянный. Возможно, в том году нам не хватило опыта. В этом году мы выступили в этом плей-офф с определенным планом на все игры, скажу так.
И, честно, хочу сказать, удивлен, что все получилось. Какой же был план? Нет, план останется в секрете, скажем так, у нас в команде.
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