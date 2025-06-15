О чемпионстве, тренерской карьере, команде и планах – пообщались с главным тренером ГК «СКА-Минск»

На неделе чествовали чемпионов Беларуси по гандболу «СКА-Минск». «Армейцы» получили поздравления от мэра нашей столицы Владимира Кухарева и министра спорта и туризма Сергея Ковальчука. Ряд тренеров и спортсменов были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Напомним, что команда завоевала 11-й титул спустя 23 года серебряной эпохи. Председатель клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов уже наметил вектор работы на следующий сезон.

Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:

Конечно, приятно, когда руководство города увидело наши успехи, нашу победу и пригласило нас в такое мероприятие. Поэтому огромное им спасибо за поддержку, за то, что помогают клубу существовать, жить и развиваться. Хотелось бы повторить успех и немножко, скажем так, занять более высокие места в SEHA-лиге. Хотелось бы ее выиграть на следующий год.

Главный тренер «армейцев» Дмитрий Никуленков смог привести команду к чемпионству за два года. То ли коуч владеет секретными знаниями, то ли он обворожил капризную фортуну – остается только догадываться. Но чтобы понять, как будет работать команда в новом сезоне и готовиться ли болельщикам к изучению нового состава, мы решили спросить у самого коуча и пригласили в студию «Спорттаймера».

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Мне все как-то легко давалось, кроме белорусского языка и белорусской литературы. И когда учительница в 11-м классе начала листать журналы, говорит: «Слушай, так я тебе аттестат испортила! Чего ж ты не сказала, что ты хорошо учишься?» Я говорю: я не знал, что так работает. Был такой интересный график. Вы знаете, мы ехали к 8 утра на тренировку на Филимонова, я помню очень хорошо. У нас была школа в Зеленом Луге, 114-я школа. Юлия Силипицкая, СТВ:

У вас был спортивный класс. Дмитрий Никуленков:

Получается, нам надо было еще проехать минут 20 до школы. Там мы отучились. И возвращались обратно. Юлия Силипицкая:

График не очень хороший, но если хочешь, то будешь, правильно? Дмитрий Никуленков:

Ну, много у нас из-за того, что было тяжко, скажем так, даже мой товарищ, я с ним еще с одной школы со своей вытащил в спорт. И его хватило буквально неделю. Мама открыла дверь, я говорю: а можно Сашу? Он больше в ту школу ходить не будет. Юлия Силипицкая:

Вы себе какие-то цели ставили в спорте? Дмитрий Никуленков:

Быть лучшим на площадке сразу. То есть всегда не приходят цели, что вот я сегодня стану олимпийским чемпионом или чемпионом.

Юлия Силипицкая:

Когда пришла такая мысль: я, наверное, попробую профессию тренера? Дмитрий Никуленков:

Мне всегда нравилось еще, когда я играл, в разных клубах смотреть, готовиться самому к игре. Где мне легче забить, где мне легче помочь коллеге забить. Я был разыгрывающий, от которого идет игра в нападении. Юлия Силипицкая:

Брал на себя ответственность. Дмитрий Никуленков:

Да, и знаете, у меня там не было какого-то суперталанта. Была работоспособность, желание огромное, мотивация. Когда сразу начинал тренером, думал, что это полегче работать. Да, сейчас смеемся, что самая лучшая работа в мире. Юлия Силипицкая:

Вы на тренерском мостике проявляете эмоции определенные, да? Вы их, вот тогда, когда эмоция идет и все видят, это вы гасите эмоцию или вы не сдерживаетесь? Дмитрий Никуленков:

Хороший вопрос. Возможно, есть моменты, я специально, мне надо завести команду. То есть разные нюансы бывают. Есть, конечно, варианты, что я сам где-то не сдерживаюсь, но сам постоянно анализирую свои действия на лавке. Скажем так, в последний год они стали чуть-чуть меньше. Я чуть-чуть начал играть с этим, скажем так. Юлия Силипицкая:

Варьировать так, да? Дмитрий Никуленков:

Самое тяжелое, конечно, когда ты слишком спокойно на лавке, вроде бы так все спокойно, но приходишь после игры, ты просто до 6, до 7 утра заснуть не можешь. Эмоции… Ну, игру посмотрю, еще что-нибудь. Голова во всем в этом тренировочном процессе, как сделать кого лучше, где мы проиграли, где мы выиграли.