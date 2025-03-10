12 марта мужская сборная Беларуси по гандболу отправится в Иран для участия в товарищеском турнире

Уже 12 марта мужская сборная Беларуси по гандболу отправится в Иран, где примет участие в товарищеском турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для наших спортсменов это первый международный выезд за долгое время. Под руководством главного тренера Юрия Шевцова 19 гандболистов, многие из них в расположении национальной дружины впервые. Основной костяк команды – представители белорусских клубов, но есть и те, кто играет в российском чемпионате. Для парней это хорошая возможность получить необходимую игровую практику, а для тренеров – просмотреть ближайший резерв.

Дмитрий Никуленков, тренер сборной Беларуси по гандболу: Для многих молодых игроков, которые сейчас призваны в сборную, это какой-то опыт международных игр, которого у нас нет. Если смотреть по последнему поколению, 2004, 2006, 2008 год рождения, они еще не участвовали ни в одном международном турнире. Сегодня-завтра мы примем решение, кто поедет в основном составе. Будет пару человек, каких-то молодых ребят. Мы тоже не можем спешить, кого-то рано вызывать, кого-то позже. Есть основная цель – это наигрывание связи, потому что мы все надеемся, что в любой момент нас могут допустить, и мы должны быть к этому готовы.

Александр Брага, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Очень нравится атмосфера в команде, коллектив. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность – принять участие на этих сборах. Можно сказать, как мечта детства у каждого спортсмена – попасть в национальную команду и играть за нее. Чтобы проверить нас, как мы будем вести себя с более взрослыми партнерами по команде, посмотреть, на что мы способны.

Конкуренцию нашим спортсменам составят дружины Ирана, России и Китая. Напомним, международный турнир пройдет с 12 по 16 марта.