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Гандболисты минского СКА одержали победу над питерским «Зенитом»

01 марта 2024 11:22
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Гандболисты минского СКА в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты минского СКА одержали победу над питерским «Зенитом»-1

Белорусская команда первый тайм выиграла с перевесом в два мяча – 15:13. Итоговый результат поединка – 32:27 в пользу армейцев.

Гандболисты минского СКА одержали победу над питерским «Зенитом»-4

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК СКА-Минск:
Я доволен своими игроками, что они справились с этим давлением. Противостояние наше не закончилось. Это очень важно. Да, мы выиграли, но я прекрасно знаю Дмитрия Николаевича, уважаю, а это один из лучших тренеров России, и уверен, что преподнесет нам много сюрпризов в следующей игре.

Ответная игра пройдет 6 марта в минском Дворце спорта «Уручье».

# Гандбол # Дмитрий Никуленков

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