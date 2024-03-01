Гандболисты минского СКА одержали победу над питерским «Зенитом»

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК СКА-Минск:

Я доволен своими игроками, что они справились с этим давлением. Противостояние наше не закончилось. Это очень важно. Да, мы выиграли, но я прекрасно знаю Дмитрия Николаевича, уважаю, а это один из лучших тренеров России, и уверен, что преподнесет нам много сюрпризов в следующей игре.

Ответная игра пройдет 6 марта в минском Дворце спорта «Уручье».