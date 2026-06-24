15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау

При пожаре в офисном здании в индийском Лакхнау погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул на втором этаже, где находился образовательный центр, и быстро распространился. В момент ЧП в помещении были свыше 20 студентов – многие пытались спастись, выпрыгивая из окон. Для эвакуации заблокированных людей пожарные проломили стену. Причина трагедии пока не установлена.