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15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау

24 июня 2026 05:59
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При пожаре в офисном здании в индийском Лакхнау погибли по меньшей мере 15 человек, более 10 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 человек погибли при сильном пожаре в Лакхнау-2

Огонь вспыхнул на втором этаже, где находился образовательный центр, и быстро распространился. В момент ЧП в помещении были свыше 20 студентов – многие пытались спастись, выпрыгивая из окон. Для эвакуации заблокированных людей пожарные проломили стену. Причина трагедии пока не установлена.

# Индия # Новости Индии

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