Лукашенко: многовековая миссия Мальтийского ордена вызывает глубокое уважение

В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей независимо от границ, вероисповедания и политических взглядов: гуманность, солидарность и стремление к миру. Об этом говорится в поздравлении с Днем Святого Иоанна Крестителя, которое Александр Лукашенко направил Князю и Великому магистру Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Глава государства отметил, что многовековая миссия Ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.