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Лукашенко: многовековая миссия Мальтийского ордена вызывает глубокое уважение

24 июня 2026 05:39
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В мире, который сталкивается с новыми угрозами и трудностями, особое значение приобретает именно то, что объединяет людей независимо от границ, вероисповедания и политических взглядов: гуманность, солидарность и стремление к миру. Об этом говорится в поздравлении с Днем Святого Иоанна Крестителя, которое Александр Лукашенко направил Князю и Великому магистру Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Глава государства отметил, что многовековая миссия Ордена, основанная на принципах милосердия и служения человеку, вызывает глубокое уважение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: многовековая миссия Мальтийского ордена вызывает глубокое уважение-2

«Белорусский народ, который не единожды переживал непростые испытания в своей истории, понимает ценность человеческой жизни и взаимной поддержки. Убежден, даже в самые сложные времена необходимо искать пути к примирению, сотрудничеству и укреплению доверия», – подчеркнул Президент. 

# Александр Лукашенко

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