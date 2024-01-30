«Все настраиваются на него по-другому». Главком ГК «СКА-Минск» о предстоящем матче с «Мешков Брест»

Третья игра в чемпионате Беларуси по гандболу между извечными соперниками минским СКА и «Мешков Брест» пройдет в среду, 31 января, на площадке Дворца спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Никуленкова готовятся к поединку с титулованным соперником тщательно, так как именно они являются пока непреодолимым препятствием на пути к главной цели «армейцев». Первые два матча, которые прошли еще в минувшем году, завершились с небольшим перевесом в пользу «мешковцев». Главком минчан усилил состав команды в новом году игроками из фарм-клуба. На позицию третьего вратаря пришел Егор Пигалев, разыгрывающий Кирилл Рабчинский и левый угловой Павел Немков.

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Я доволен каждым игроком, доволен, как они показывают себя на тренировках. Чуть-чуть не хватает в играх, чуть-чуть нам не хватает опыта, мы его набираем. Каждую игру готовим какие-то сюрпризы как в защите, так и в нападении. Конечно же, игра с «Брестом» – это интересное зрелище и для болельщиков, и каждый игрок с любой стороны ждет этой игры. Это какое-то дерби – наше белорусское дерби, все настраиваются на него по-другому. Хочется увидеть хорошую борьбу – смелость города берет, а это наше качество, которым мы должны выигрывать «Брест».

Игорь Белявский, разыгрывающий ГК «СКА-Минск»:

На завтра настроены максимально… Если завтра выиграем, у нас многое в головах у каждого перевернется. Достаточно людей приходят, болеют, мы чувствуем эту поддержку. Нам самим нужно поверить, что мы можем и должны выигрывать.