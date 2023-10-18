«Мешков Брест» обыграл «СКА-Минск» в мужском ЧБ по гандболу

Новости Беларуси. В мужском белорусском чемпионате по гандболу лидеры – «Мешков Брест» и армейский столичный СКА. Из года в год эти команды соперничают друг с другом и собирают полные трибуны вне зависимости от стадии турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне дружины встретились в первый раз. Со старта команды начали атаковать и голы буквально посыпались в ворота то одной, то другой команды. Динамика первой половины игры указывала на то, что парни амбициозны и не собираются расшаркиваться перед соперниками. Поэтому матч получился классически острым со спорами и нервами. На перерыв дружины уходили с ничейным результатом – 18:18. Во второй половине игры коллективы продолжали играть в том же ключе. Ближе к окончанию встречи брестчане не сбавили оборотов, а вот «армейцы» начали больше ошибаться. Итоговый счет 35:37 в пользу гостей.

Дмитрий Никуленков, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Может быть, вратари где-то чуть-чуть не отбили – не столько, сколько нам хочется. Но у нас молодые ребята. И я нисколько не сваливаю на то, что они молоды. То, что я вижу и как мы играем – меня все устраивает. Моя ошибка в каком-то плане, признаю ее. Игроки очень хорошо играли. Я честно хочу сказать, что рад, как все идет. Конечно, всем нам хочется побед. Мне безумно хочется этих побед, игрокам безумно хочется этих побед, но я знаю, куда иду, куда идет эта команда.