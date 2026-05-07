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Подготовка Директивы о сотрудничестве Беларуси и Китая выходит на финальную стадию

07 мая 2026 06:31
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Завершается работа над Директивой Президента Беларуси о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества с Китайской Народной Республикой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил глава Администрации Президента.

Подготовка Директивы о сотрудничестве Беларуси и Китая выходит на финальную стадию-2

Как рассказал Дмитрий Крутой, ранее проект документа по поручению Александра Лукашенко был направлен на доработку.

Китай назвал приоритеты председательства в Совбезе ООН.

Подготовка Директивы о сотрудничестве Беларуси и Китая выходит на финальную стадию-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Наш мудрый Президент сказал, не спешите, дождитесь результатов двух сессий, посмотрите окончательные документы плана пятилетки Китая. Может быть, какие-то изменения произойдут именно в проектном наполнении.

Потому что у нас сейчас в республике такая тенденция. И лозунг, собственно, нашей пятилетки – это время конкретных дел. И Президент, эту линию четко обозначив, также очень последовательно проводит в жизнь. Все программные документы, которые являются фактически документами, реализующими основные направления, заложенные в базовой пятилетке, должны быть максимально конкретными.

По сути, это только проектное наполнение. Никакой воды. Это конкретное предприятие, инвестиции, источники, количество создаваемых высокоэффективных рабочих мест и сроки.

По словам Дмитрия Крутого, такой подход полностью совпадает с позицией китайской стороны. Тщательное прогнозирование и конкретизация проектов позволяют эффективно реализовывать достигнутые договоренности. Директива требует детальной подготовки от всех государственных органов. Документ станет основой для дальнейшего углубления белорусско-китайского сотрудничества.

# Дмитрий Крутой # Администрация Президента Республики Беларусь # Беларусь-Китай

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