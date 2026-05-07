Подготовка Директивы о сотрудничестве Беларуси и Китая выходит на финальную стадию

Завершается работа над Директивой Президента Беларуси о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества с Китайской Народной Республикой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщил глава Администрации Президента.
Как рассказал Дмитрий Крутой, ранее проект документа по поручению Александра Лукашенко был направлен на доработку.
Китай назвал приоритеты председательства в Совбезе ООН.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Наш мудрый Президент сказал, не спешите, дождитесь результатов двух сессий, посмотрите окончательные документы плана пятилетки Китая. Может быть, какие-то изменения произойдут именно в проектном наполнении.
Потому что у нас сейчас в республике такая тенденция. И лозунг, собственно, нашей пятилетки – это время конкретных дел. И Президент, эту линию четко обозначив, также очень последовательно проводит в жизнь. Все программные документы, которые являются фактически документами, реализующими основные направления, заложенные в базовой пятилетке, должны быть максимально конкретными.
По сути, это только проектное наполнение. Никакой воды. Это конкретное предприятие, инвестиции, источники, количество создаваемых высокоэффективных рабочих мест и сроки.
По словам Дмитрия Крутого, такой подход полностью совпадает с позицией китайской стороны. Тщательное прогнозирование и конкретизация проектов позволяют эффективно реализовывать достигнутые договоренности. Директива требует детальной подготовки от всех государственных органов. Документ станет основой для дальнейшего углубления белорусско-китайского сотрудничества.