Суверенитет – главный ресурс XXI века! Что обсуждали на конференции в Бресте?
В условиях, когда одни государства наращивают военные бюджеты и делят мир на «своих» и «чужих», Беларусь последовательно делает ставку на диалог, равноправное сотрудничество и защиту собственного национального курса. Именно эти принципы и подходы наша страна продвигает сегодня на Международной межпартийной конференции в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум объединил представителей дружественных нам стран. В центре дискуссии – вопросы суверенитета, многополярного мира и права каждого самостоятельно определять свое будущее.
Приветственный адрес участникам конференции направил Президент Беларуси. Читайте здесь.
Александр Лукашенко обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны у стен легендарной брестской Цитадели, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Глава государства подчеркнул, что в условиях милитаризации Запада и попыток переписать историю особенно важно не допустить нового глобального противостояния. Беларусь и дальше намерена отстаивать принципы справедливого мироустройства, где безопасность не строится за счет давления и диктата.
Зарубежные участники конференции открыто называют Беларусь примером ответственной и миролюбивой политики. Так, бывший президент Молдовы, а ныне руководитель Партии социалистов Игорь Додон отметил способность Минска выстраивать диалог с разными мировыми центрами силы, сохраняя при этом верность национальным интересам. А председатель парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что сотрудничество с нашей страной стало примером стратегического суверенитета и уважения к праву народов самостоятельно выбирать путь развития.
Почему сегодня именно суверенитет становится главным ресурсом 21-го века – в репортаже наших корреспондентов.
От СНГ до Юго-Восточной Азии и Африки. Мьянма, Лаос, Зимбабве, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан – география стран, представители которых принимают участие в масштабном диалоге, впечатляет, и это еще один сигнал всему миру – запрос на многополярность огромен.
Брест принимает II Международную межпартийную конференцию. Читайте здесь.
Артем Туров, депутат Государственной думы Федерального собрания России:
Наша задача – это совместные действия, выработка совместных решений, подходов к противостоянию этому процессу давления и вмешательства в дела суверенных государств. И выработка решений, как нам вместе формировать тот самый многополярный мир.
Страны Глобального Юга и Востока ищут новые точки опоры, и Минск предлагает им честный, равноправный и открытый диалог, где можно не бояться открыто говорить о вызовах, давать оценки и предлагать решения. В новой архитектуре мира ключевым ресурсом становится независимость, а не подчинение чужой воле.
Беларусь уже неоднократно подтверждала свою абсолютную открытость для мира, но дружить мы будем с теми, кто может делать это на равных. Не санкции, а торговля, не угрозы, а честный разговор, не глухие заборы, а открытые границы – именно такую понятную формулу предлагает Минск международному сообществу. Читайте здесь.
Наглядные факты о варварском отношении к интересам людей сегодня представили участники конференции из Молдовы, Германии, Сербии и Словакии. В условиях, когда целые народы в Европе подвергаются переформатированию под воздействием пропаганды, становится очевидным, что это может привести к новым военным конфликтам.
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
В военном плане у нас прописано в Конституции. Но, к сожалению, в последние годы с учетом войны в Украине нынешняя власть не соблюдает Конституцию Республики Молдовы. Через Молдову поставляют для ВСУ товары. Но я хотел бы не только в военном, но и в экономическом плане… Что это означает? Мы не должны присоединяться ни к каким санкциям.
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