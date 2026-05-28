Суверенитет – главный ресурс XXI века! Что обсуждали на конференции в Бресте?

В условиях, когда одни государства наращивают военные бюджеты и делят мир на «своих» и «чужих», Беларусь последовательно делает ставку на диалог, равноправное сотрудничество и защиту собственного национального курса. Именно эти принципы и подходы наша страна продвигает сегодня на Международной межпартийной конференции в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум объединил представителей дружественных нам стран. В центре дискуссии – вопросы суверенитета, многополярного мира и права каждого самостоятельно определять свое будущее.

Приветственный адрес участникам конференции направил Президент Беларуси. Читайте здесь.

Александр Лукашенко обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны у стен легендарной брестской Цитадели, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом. Глава государства подчеркнул, что в условиях милитаризации Запада и попыток переписать историю особенно важно не допустить нового глобального противостояния. Беларусь и дальше намерена отстаивать принципы справедливого мироустройства, где безопасность не строится за счет давления и диктата.

Зарубежные участники конференции открыто называют Беларусь примером ответственной и миролюбивой политики. Так, бывший президент Молдовы, а ныне руководитель Партии социалистов Игорь Додон отметил способность Минска выстраивать диалог с разными мировыми центрами силы, сохраняя при этом верность национальным интересам. А председатель парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что сотрудничество с нашей страной стало примером стратегического суверенитета и уважения к праву народов самостоятельно выбирать путь развития.