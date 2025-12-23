Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, а Константина Бычека – председателем Следственного комитета Беларуси. Указом Президента ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный в 2025 году кадровый день оказался лишь отчасти прогнозируемым. На прошлой неделе Всебелорусским народным собранием было принято решение о том, что Андрей Швед возглавит Верховный суд страны. А это значит, что должность генпрокурора станет вакантной. С учетом важности задач ведомства, о которых сегодня много говорил Президент страны, можно было предположить, что назначения нового руководителя долго ждать не придется.

Гора Дмитрий Юрьевич представляется на должность генерального прокурора Республики Беларусь. Дмитрий Гора с марта 2021 возглавлял Следственный комитет нашей страны. И не успел повиснуть в воздухе вопрос «а кто же на его место», ответ прозвучал незамедлительно.

Бычек Константин Федорович представляется на должность председателя Следственного комитета Республики Беларусь.

Вот только Президента интересовал другой вопрос. Кадры подбирали тщательно и точно не мгновенно. Что за этим кроется?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие негативные моменты этих кандидатов? Рассматривали долго, десятки перевернули фамилий и должностей. Что плохо в них? Не знаете.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Товарищ Президент, во время обсуждения, вы правы, было наоборот. Из того перечня кандидатов, которые были на эти должности, данные кандидатуры признаны самыми достойными. Должностные лица, высшие в том числе должностные лица, которые участвовали в подборе кандидатов, никаких таких существенных недостатков... – Но я вам поручал найти недостатки. Не бывает же людей без недостатков.

– Это правда. Таких недостатков нет.

– То есть не нашли. Ну понятно.

Недостатки все же придется найти и устранить людям без них (с точки зрения АП), но в ведомствах, у руля которых с сегодняшнего дня Дмитрий Гора и Константин Бычек. Такую задачу поставил глава государства. Начал с экс-главы СК. Его опыт точно пригодится на новом старом месте службы. Прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией – Лукашенко.

Да, и согласно нашему законодательству, у Генеральной прокуратуры есть следственные полномочия в случаях беспрецедентных и особо важных. Самое громкое из дел на сегодня, преступление против белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, расследует именно Генеральная прокуратура. Надо предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко.