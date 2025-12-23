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Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев

23 декабря 2025 16:41
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Александр Лукашенко назначил Дмитрия Гору генеральным прокурором, а Константина Бычека – председателем Следственного комитета Беларуси. Указом Президента ему присвоено специальное звание генерал-майор юстиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-2

Финальный в 2025 году кадровый день оказался лишь отчасти прогнозируемым. На прошлой неделе Всебелорусским народным собранием было принято решение о том, что Андрей Швед возглавит Верховный суд страны.

А это значит, что должность генпрокурора станет вакантной. С учетом важности задач ведомства, о которых сегодня много говорил Президент страны, можно было предположить, что назначения нового руководителя долго ждать не придется.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-4

Гора Дмитрий Юрьевич представляется на должность генерального прокурора Республики Беларусь.

Дмитрий Гора с марта 2021 возглавлял Следственный комитет нашей страны. И не успел повиснуть в воздухе вопрос «а кто же на его место», ответ прозвучал незамедлительно.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-6

Бычек Константин Федорович представляется на должность председателя Следственного комитета Республики Беларусь.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-8

Вот только Президента интересовал другой вопрос. Кадры подбирали тщательно и точно не мгновенно. Что за этим кроется? 

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие негативные моменты этих кандидатов? Рассматривали долго, десятки перевернули фамилий и должностей. Что плохо в них? Не знаете.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-12

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Товарищ Президент, во время обсуждения, вы правы, было наоборот. Из того перечня кандидатов, которые были на эти должности, данные кандидатуры признаны самыми достойными. Должностные лица, высшие в том числе должностные лица, которые участвовали в подборе кандидатов, никаких таких существенных недостатков...

– Но я вам поручал найти недостатки. Не бывает же людей без недостатков.
– Это правда. Таких недостатков нет.
– То есть не нашли. Ну понятно.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-14

Недостатки все же придется найти и устранить людям без них (с точки зрения АП), но в ведомствах, у руля которых с сегодняшнего дня Дмитрий Гора и Константин Бычек. Такую задачу поставил глава государства. Начал с экс-главы СК. Его опыт точно пригодится на новом старом месте службы.

Прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией – Лукашенко.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-16

Да, и согласно нашему законодательству, у Генеральной прокуратуры есть следственные полномочия в случаях беспрецедентных и особо важных. Самое громкое из дел на сегодня, преступление против белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, расследует именно Генеральная прокуратура. 

Надо предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко.

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев-18

Президент рассчитывает, что новый генеральный прокурор будет горой стоять на защите прав, ценностей и опор белорусов. Важнейшая из них – справедливость. Подточить ее может, но стараниями и прокуратуры, и других ведомств не должна коррупция.

Лукашенко – назначенцам: если не сдерживать коррупцию – придём к войне! Подробности.

# Отставки и назначения в Беларуси # Дмитрий Крутой # Александр Лукашенко # Дмитрий Гора # Константин Бычек

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