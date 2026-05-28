В Минске проходит Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию

Во второй день Открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию в Минске девушки определяли сильнейших в индивидуальных дуэлях на рапирах. Лучшей из белорусок стала Рената Рябцева, у нее 16-я позиция.
На соревнованиях побывала Юлия Силипицкая.
8 дорожек, 49 участниц из Беларуси, России и Узбекистана, девушки боролись сперва в квалификации, а после, с 1/32, пошла олимпийка, дуэли на выбывание. Данный старт – последняя проверка сил перед чемпионатом Европы, который в середине июня стартует во Франции. Белорусы туда отправятся в количестве 10 спортсменов.
Кубок сильнейших спортсменов в нашей столице проходит уже в третий раз, и приятно, что белорусские фехтовальщики прибавляют с каждым годом.
Александр Шеленков, главный судья соревнований:
Наши спортсмены могут создавать конкуренцию. Где-то немножко не хватает одного-двух уколов для попадания в восьмерку сильнейших. Для нас это очень важно, приезжают сильнейшие спортсмены, а мы, как знаем, советская школа. В России фехтовальщики очень сильные, мы колоссальный опыт получаем от этих соревнований. Очень хотелось бы, чтобы это продолжалось и дальше.
В нашу столицу российские гости всегда приезжают сильнейшим составом, тем более что для восточных соседей минский старт – также отборочный к предстоящему континентальному форуму. На «Чижовка-Арене» девчата боролись очень серьезно.
Артур Ахматузин, старший тренер женской сборной России по фехтованию (рапира):
Сборная Беларуси действительно прибавляет из года в год и сейчас показывает неплохой результат, неплохую конкуренцию создает российским спортсменам. Мы рады, что сейчас у нас такие совместные мероприятия проходят.
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