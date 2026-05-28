В Минске проходит Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию

Во второй день Открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию в Минске девушки определяли сильнейших в индивидуальных дуэлях на рапирах. Лучшей из белорусок стала Рената Рябцева, у нее 16-я позиция.

На соревнованиях побывала Юлия Силипицкая.

8 дорожек, 49 участниц из Беларуси, России и Узбекистана, девушки боролись сперва в квалификации, а после, с 1/32, пошла олимпийка, дуэли на выбывание. Данный старт – последняя проверка сил перед чемпионатом Европы, который в середине июня стартует во Франции. Белорусы туда отправятся в количестве 10 спортсменов.

Кубок сильнейших спортсменов в нашей столице проходит уже в третий раз, и приятно, что белорусские фехтовальщики прибавляют с каждым годом.