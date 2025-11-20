Лукашенко – Крутому: руководитель – это стабильность, поэтому надо подбирать кадры

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас все производство под крышей, а вот на селе все под открытым небом. Поэтому я вчера поручал вам, чтобы вы связались со всеми уполномоченными, помощниками и губернаторами. Спрос будет жестокий, просто жестокий. Никаких разглагольствований и философии. К зиме нужно подготовиться как положено. Всегда мы готовились к зимовке скота точно так, как проводили уборочную кампанию. Это наиважнейший вопрос.

В противном случае, зачем сеять и убирать, если у нас ненормально содержатся животные? Поэтому на это надо обратить серьезное внимание. Думаю, что главное – это кадры. Есть руководитель – значит, есть результат. Надо усилить в Администрации Президента это направление. Я даже не знаю, это ваше дело. Может быть, совет какой-то и прочее. Но никакого волюнтаризма не должно быть. Отсебятины не должно быть ни от помощника, ни от главы Администрации, ни от других лиц. Нужно советоваться, прежде чем предлагать на назначение тех или иных людей. Тогда не будем тасовать эту колоду каждый год или через два-три года. Руководитель – это стабильность, поэтому надо подбирать кадры. Это очень важный вопрос.

Также глава государства сегодня анонсировал ряд зарубежных командировок – в Кыргызстан на саммит ОДКБ, в Мьянму, Оман, Алжир, а также рассказал о встрече с американскими партнерами – вероятнее всего, в декабре.