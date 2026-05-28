Белорусские батутисты успешно выступили на Кубке Добровольского в Санкт-Петербурге

Белорусские батутисты успешно выступили на международных соревнованиях Кубок Добровольского в Санкт-Петербурге. Всего традиционный турнир собрал около 400 спортсменов из 6 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидеры нашей национальной команды вновь подтвердили свой высокий уровень. В женских синхронных прыжках Виолетта Бордиловская и Яна Лебедева заняли первое место. Бронзовые награды в активе еще одного отечественного дуэта Екатерины Ершовой и Златы Миниахметовой. В мужских синхронных прыжках не было равных белорусам Бажену Силину и Андрею Буйлову, третье место заняли наши Никита Белоусов и Максим Осипенко.

В индивидуальных прыжках Яна Лебедева показала лучший результат и завоевала золото турнира. Екатерина Ершова стала обладательницей бронзовой медали. Виолетта Бордиловская и Андрей Буйлов поднялись на пьедестал по итогам финала в смешанных прыжках. Белорусские батутисты стали серебряными призерами соревнований.