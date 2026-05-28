Представители власти и религиозных конфессий обсудили важность семейных ценностей в Минской ратуше

Семья – это национальный приоритет нашей страны. В Минской городской ратуше сегодня развернулась большая дискуссия о будущем традиционных ценностей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За одним столом собрались представители власти и ключевых религиозных конфессий страны. Главный вывод встречи очевиден: благополучие Беларуси напрямую зависит от крепости семейных уз. Участники обсудили нерушимость брака, поддержку материнства, а также новые подходы в работе с детьми и педагогами. Своим уникальным опытом поделились представители разных конфессий.

Сергей Поднюк, епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в Беларуси: У нас есть и программа, которая предусматривает подготовку к семейной жизни, специальные курсы, которые мы делаем. Есть программа, связанная особенно c молодыми мамами, впервые родившие ребенка. Мы приглашаем врачей, чтобы они могли рассказать о какой-то подготовке.

Иерей Алексий Мосесов, ответственный секретарь Синодального отдела по вопросам семьи, материнства и детства Белорусской Православной Церкви:

Хочется об этом говорить и о важности создания благоприятной среды для того, чтобы молодежь, подрастающие поколения, они имели поддержку именно в части развития этих ценностей, чтобы они опирались, например, на старших, на наши семьи, чтобы они видели, что это действует, что оно живое, что оно надежное, имеет благоприятные последствия для жизни общества в целом.

В ходе дискуссии прозвучало предложение создать единую цифровую платформу. По мнению выступающих, религиозным организациям необходимо активнее использовать социальные сети для общения с прихожанами и для популяризации семейных ценностей.