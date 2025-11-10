Крутой: к программе новой пятилетки будет подготовлена «инвестиционная карта»

Во Дворце Независимости прошло большое совещание по доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на следующую пятилетку. Как подчеркнул Президент, это должен быть реалистичный, понятный и действенный документ, который станет законом для всех государственных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

У нас к программе пятилетки будет сделано большое инвестиционное приложение, «инвестиционная карта» его можно назвать, где по каждой области и буквально по каждому району, я пока не буду говорить, это тоже дискуссионный момент. Хотя Президент попросил, чтобы жители каждого района видели, какие инвестиционные и инфраструктурные проекты будут реализованы именно у них на территории. Желательно с фиксированием конкретных сумм и стоимости, которая не должна меняться на протяжении пяти лет, невзирая на какие-то «объективные» обстоятельства. Граждане будут видеть, какие дороги, социальные объекты или промышленные предприятия будут строиться в конкретной местности.

Мы совершенно по-другому начнем планировать размещение наших производительных сил. И, может быть, тот негативный тренд по внутренней миграции между нашими регионами сможем переломить.

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