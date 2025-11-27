Мультибрендовый центр белорусской техники открыли в Ростовской области
Беларусь расширяет экономическое присутствие на рынке Союзного государства. Речь идет о взаимодействии с регионами России. Сотрудничество налажено и укрепляется, что подтверждает увеличение товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот еще один яркий пример кооперации. На этот раз – с Ростовской областью. В российском регионе открыли мультибрендовый торгово-сервисный центр белорусской техники. Помимо линейки техники МАЗ, там представлена востребованная продукция МТЗ, «Гомсельмаша».
Белорусская сторона не только предлагает приобрести свою технику, но и готова проводить ее гарантийное обслуживание. Нацелены на взаимовыгодную кооперацию и предприятия сторон. «Гомсельмаш» усиливает партнерство с «Ростсельмашем».
За 5 лет на завод поставлено Беларусью компонентов и запасных частей на сумму более 8 млрд российских рублей. Эту цифру планируют увеличить, как и расширить линейку продаваемой отечественной продукции: в перечень добавятся высокопроизводительные комбайны и трактора.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Когда начались известные события, связанные с санкциями и уходом западных брендов с российского рынка, лидерами наших стран было принято решение самостоятельно заниматься импортозамещением и обеспечивать технологическую независимость, поддерживая в первую очередь промышленное машиностроительное предприятие. Производить вроде бы мы всегда умели, и с нужным качеством.
За январь – сентябрь нынешнего года товарооборот между Беларусью и Ростовской областью превысил 618 млн долларов, что на 6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Уже есть договоренности по расширению поставок отечественной автомобильной и дорожно-строительной техники, продуктов питания. А также по совместной реализации проектов в сфере АПК.