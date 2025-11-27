Мультибрендовый центр белорусской техники открыли в Ростовской области

Беларусь расширяет экономическое присутствие на рынке Союзного государства. Речь идет о взаимодействии с регионами России. Сотрудничество налажено и укрепляется, что подтверждает увеличение товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот еще один яркий пример кооперации. На этот раз – с Ростовской областью. В российском регионе открыли мультибрендовый торгово-сервисный центр белорусской техники. Помимо линейки техники МАЗ, там представлена востребованная продукция МТЗ, «Гомсельмаша».

Белорусская сторона не только предлагает приобрести свою технику, но и готова проводить ее гарантийное обслуживание. Нацелены на взаимовыгодную кооперацию и предприятия сторон. «Гомсельмаш» усиливает партнерство с «Ростсельмашем».

За 5 лет на завод поставлено Беларусью компонентов и запасных частей на сумму более 8 млрд российских рублей. Эту цифру планируют увеличить, как и расширить линейку продаваемой отечественной продукции: в перечень добавятся высокопроизводительные комбайны и трактора.