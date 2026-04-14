Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе

Президент Беларуси требует мобилизации от всех, чтобы пережить это сложное время. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития юго-востока Могилевской области. Глава государства находится с рабочей поездкой в этом регионе. В центре внимания – широкий круг тем. Так, до начала совещания Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту помимо работы комплекса, также доложено о состоянии всей отрасли. Сегодня в стране работают 16 организаций, занимающихся выращиванием рыбы. При этом на ценные виды приходится лишь около 6 % от всего объема. В перспективе рассматривается строительство подобных комплексов как в «Палуже» – в Витебской и Брестской областях. По оценкам специалистов, для полного обеспечения внутреннего рынка рыбой необходимо создать не менее 15 таких производств.

Современный комплекс по выращиванию радужной форели здесь был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он стал базовой площадкой для еще двух аналогичных объектов в соседних районах. К 2028 году планируется наладить полный цикл производства с выпуском до двух тысяч тонн продукции ежегодно и получением до 15 миллионов икринок. Проект был включен в пул инициатив «Один район – один проект» и получил государственную поддержку по программе развития юго-востока Могилевской области.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Товарищ Президент, для того, чтобы мы себя обеспечили рыбой, хотя бы себя, без экспорта, нам надо 15 таких заводов. Если будет программа страновая...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не, но я не вижу тут проблемы. Ну что, тут обычный модуль, вода подается и вентиляция. Все?

– Тут кислород.

Александр Лукашенко:

Кислород. Опыт же уже есть. Вот я думал про этот юго-восток, будем отдельно говорить, Могилевская область, программа. Ну что, мы там льготы еще дали, и надо записать конкретно, где, что сделать, начиная от земли. То самое здесь. Надо 15 – значит, надо ему записать 15. И по годам: 5 в одном году, 10 – в другом, 15 – в третьем. И пусть делает.

Дмитрий Крутой:

Под это оборудование уже можно планировать.

Александр Лукашенко:

И записать оборудование свое. И будут делать. А так, если мы запишем общими фразами, они ни черта делать не будут. И будут рассуждать, а мы туда, а мы сюда. Но если этот рентабельный проект он умеет делать. И притом, он его просит, продай килограммовую, продай малька, продай... Это хорошо, что он сделал из икры малька. Ну, тогда же вопрос ставился, так? И я вспомнил, думал, что он мне обещал такое великое. Наши ученые могут, мы можем. Ну, ладно. Еще в Горках мы там что-то создавали.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Самое главное у нас – получить свою икру.

Александр Лукашенко:

Получили?

Дмитрий Крутой:

Получили.

Александр Лукашенко:

Надо дальше тиражироваться.