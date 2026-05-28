Круглосуточно белорусские пограничники контролируют более 7,5 тысяч километров

Более 7,5 тысяч километров – именно такой периметр круглосуточно находится под контролем белорусских пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегический рубеж разделен на пять сложнейших векторов. И сегодня под особым вниманием – южное и западное направление – Польша, Литва, Латвия. Внешний контур страны испытывает беспрецедентное, агрессивное давление. По ту сторону рубежей развернута внушительная военная машина стран НАТО – тысячи военнослужащих в режиме постоянной демонстрации силы.

На наших глазах сопредельные страны превращают приграничье в глухую зону отчуждения. Земля опутана заборами, а небо буквально кишит чужими разведывательными дронами. Только за неделю до 26 мая наши наряды зафиксировали 116 дерзких попыток нарушения воздушного пространства боевыми беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины. Однако этот натиск разбивается о железную дисциплину наших подразделений. По итогам 2025 года пресечено более 2300 попыток проверить белорусскую границу на прочность. При этом пограничники ювелирно удерживают баланс между жестким контролем и гостеприимством. Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника проходят по всей Беларуси.