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Белтелерадиокомпания открыла представительство в Пекине

28 апреля 2026 17:03
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Беларусь и Китай расширяют сотрудничество, теперь и в медиапространстве. В Пекине открылась студия наших коллег из Белтелерадиокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белтелерадиокомпания открыла представительство в Пекине-2

Торжественная церемония прошла в посольстве Беларуси в Китае с участием высших должностных лиц, а также представителей медиасообщества двух стран. Этот шаг позволит укрепить информационное сотрудничество, а еще обеспечит формирование объективной и полноценной картины мира. Важно и то, что это будет прямой диалог: больше совместных проектов, обмена контентом и как итог более точное и объемное понимание событий.

Белтелерадиокомпания открыла представительство в Пекине-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Сюжетов, тем для работы наших журналистов в Китае очень много. И на самом деле с вашей помощью мы для наших людей этот огромный пласт работы и уникальный пласт отношений, которые созданы, должны показать. Потому что это не только экономика.

Белтелерадиокомпания открыла представительство в Пекине-6

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Западные политики не сходят с экранов наших телевизоров, и европейские, и американские. А вот голос Китая услышать – это была проблема. По самым актуальным вопросам, думаю, что благодаря нашему корреспондентскому пункту мы будем знать позицию Китая каждый день, каждую неделю по самым важным вопросам. Без искажения, присущего нашим европейским партнерам. Это очень важная вещь.

Для Беларуси углубление партнерства с КНР – национальный интерес. Страны подписали соглашение о сотрудничестве в области информации и печати более 20 лет назад. И взаимодействие в этой сфере с каждым годом становится все практичнее и насыщеннее. Поэтому открытие представительства белорусского медиахолдинга в Пекине – логичное продолжение этого курса. И, конечно, повод поздравить коллег с таким важным профессиональным шагом.

# Иван Эйсмонт # Дмитрий Крутой # СМИ Беларуси # Беларусь-Китай

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