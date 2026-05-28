Театр абсурда на границе – почему на предложения Минска о мире Киев отвечает новыми фейками?
Почему на реальные предложения Минска о мире Киев отвечает новыми фейками о вторжении? Как страх потерять власть заставляет Зеленского бежать от реальных переговоров? И почему бесконечная война стала для Банковой главным залогом политического выживания?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
20 предупреждений. Ноль нападений. Зато сколько дивидендов. Представьте: сирена воет 20 раз. 20 раз все смотрят на север. 20 раз – тишина. С февраля 2022-го по май 2026-го украинские официальные лица – президент, главком, директор разведки, министры и советники – произнесли более 20 публичных заявлений об угрозе нападения из Беларуси.
Политический театр работает по одному закону: нужно шуметь именно тогда, когда зал готов встать и уйти. Пройдемся по хронологии – не по белорусской границе, а по тому, что происходило в Киеве в момент каждой новой сирены.
Но сначала запомним правило политической физики: шум заглушает шум. Когда внутри горит, снаружи объявляют тревогу. Посмотрим на все волны в деталях.
Итак, волна первая. Весна 2022-го. Тезис: «Россия обстреляет Беларусь, чтобы втянуть ее в войну». Или в более экономной редакции: «Угроза существует».
Что происходило в это время внутри страны? Провал переговоров в Стамбуле. Первые тактические поражения. Массовые потери на киевском направлении.
Украинское военное командование нуждалось в объяснении – почему российскую группировку, зашедшую с севера, не удалось остановить. Образ постоянной угрозы с этого направления решал сразу несколько задач: оправдывал потери, обосновывал расходы и держал мобилизационный ресурс в тонусе. Удобная конструкция.
Роман Протасевич:
Волна вторая. Зима 2022-2023. Тезис: «Угрозу с севера нельзя исключать». «Риск вторжения всегда существует».
Январь 2023-го. Украинские журналисты публикуют расследование о закупках продовольствия для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше рыночных. Под удар попал министр обороны Резников. Его заместитель Шаповалов арестован.
Февраль 2023-го – президентская фракция экстренно объявляет о кадровых перестановках в Минобороны. Именно в этот момент очередные заявления о «всегда существующем риске» из Беларуси. Антикризисный инструментарий – отдельный разговор. Мы смотрим на факты.
Роман Протасевич:
Волна третья. Осень 2025-го. «Наступление из Беларуси возможно», главком «ничего не исключает» – снова классика жанра. Ноябрь 2025-го: НАБУ и САП проводят обыски по делу «Энергоатома» и схемам с откатами Тимура Миндича, человека, которого уже открыто называют «личным кошельком Зеленского».
Скандал совпал с блокировкой ЕС очередного кредита Киеву, а западные партнеры публично заявили: это «создает огромные проблемы».
Еще раньше, в июле 2025-го, Зеленский попытался лишить НАБУ и САП независимости – Запад ответил жестко.
В августе – арест депутата «Слуги народа» при получении взятки. Шум стоял невероятный. И каждый из этих эпизодов сопровождался новой порцией заявлений о «возможном наступлении с севера».
К зиме 2026-го алгоритм отточили до автоматизма. Уже не нужны яркие заявления – достаточно аккуратных формулировок: «учения несут большие риски», «разведка фиксирует активизацию». Дымовая завеса стала тоньше. Внутри Украины – гуще.
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