Почему на реальные предложения Минска о мире Киев отвечает новыми фейками о вторжении? Как страх потерять власть заставляет Зеленского бежать от реальных переговоров? И почему бесконечная война стала для Банковой главным залогом политического выживания?

Роман Протасевич:

20 предупреждений. Ноль нападений. Зато сколько дивидендов. Представьте: сирена воет 20 раз. 20 раз все смотрят на север. 20 раз – тишина. С февраля 2022-го по май 2026-го украинские официальные лица – президент, главком, директор разведки, министры и советники – произнесли более 20 публичных заявлений об угрозе нападения из Беларуси.

Политический театр работает по одному закону: нужно шуметь именно тогда, когда зал готов встать и уйти. Пройдемся по хронологии – не по белорусской границе, а по тому, что происходило в Киеве в момент каждой новой сирены.

Но сначала запомним правило политической физики: шум заглушает шум. Когда внутри горит, снаружи объявляют тревогу. Посмотрим на все волны в деталях.

Итак, волна первая. Весна 2022-го. Тезис: «Россия обстреляет Беларусь, чтобы втянуть ее в войну». Или в более экономной редакции: «Угроза существует».

Что происходило в это время внутри страны? Провал переговоров в Стамбуле. Первые тактические поражения. Массовые потери на киевском направлении.

Украинское военное командование нуждалось в объяснении – почему российскую группировку, зашедшую с севера, не удалось остановить. Образ постоянной угрозы с этого направления решал сразу несколько задач: оправдывал потери, обосновывал расходы и держал мобилизационный ресурс в тонусе. Удобная конструкция.