Кадры, график и бюджет на 2026 год – состоялся доклад Крутого Президенту Беларуси

Кадры, график, бюджет на будущий год. Сегодня, 23 декабря, состоялся доклад Александру Лукашенко главы Администрации Президента. Его основной темой стали кадровые вопросы. Обсуждался также график работы белорусского лидера на ближайшую и среднесрочную перспективу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он напряженный, и по требованию Александра Лукашенко должен быть максимально выверенным. Отдельный вопрос – доработка важнейших проектов документов на предстоящий год. Президенту было доложено о подходах к формированию республиканского бюджета и государственной инвестиционной программы. Александру Лукашенко также было доложено, что в развитие состоявшегося большого совещания в Витебской области составлен и запущен в работу протокол поручений. Отдельное внимание обращено на работу по наведению порядка на животноводческих объектах и мехдворах, а также закупку удобрений под весенний сев.

Главе Администрации Президента поручено обеспечить организацию и контроль по всем основным направлениям и задачам, поставленным на совещании, масштабировав эти процессы на всю страну в целом.