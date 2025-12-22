Марафон добра! Дмитрий Крутой посетил школу-интернат в Белыничах

Благотворительный марафон добра «Наши дети» продолжает шествие по стране, наполняя предновогодние дни теплом и заботой. Сегодня, 22 декабря, гостей встречали в специальной школе-интернате в Белыничах. Поздравить ребят с наступающими праздниками приехал глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них подготовили театрализованное представление с песнями, танцами и стихами. А главные герои торжества – Дед Мороз и Снегурочка – превратили встречу в настоящую сказку, вовлекая детей и взрослых в веселый хоровод.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Это позволяет отвлечься, переключить немножко внимание. И здорово, что в конце каждого года мы можем встречаться с нашими детками на таких праздничных, хороших новогодних мероприятиях. Они к ним очень долго готовятся, переживают, атмосфера просто замечательная.

В завершение праздника, каждый ребенок получил сладкий подарок, а главным презентом для учреждения стал сертификат на приобретение медицинского оборудования. Праздник сегодня был и в отделении социальной реабилитации и абилитации инвалидов в Минске.