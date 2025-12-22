Марафон добра! Дмитрий Крутой посетил школу-интернат в Белыничах
Благотворительный марафон добра «Наши дети» продолжает шествие по стране, наполняя предновогодние дни теплом и заботой. Сегодня, 22 декабря, гостей встречали в специальной школе-интернате в Белыничах. Поздравить ребят с наступающими праздниками приехал глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для них подготовили театрализованное представление с песнями, танцами и стихами. А главные герои торжества – Дед Мороз и Снегурочка – превратили встречу в настоящую сказку, вовлекая детей и взрослых в веселый хоровод.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Это позволяет отвлечься, переключить немножко внимание. И здорово, что в конце каждого года мы можем встречаться с нашими детками на таких праздничных, хороших новогодних мероприятиях. Они к ним очень долго готовятся, переживают, атмосфера просто замечательная.
В завершение праздника, каждый ребенок получил сладкий подарок, а главным презентом для учреждения стал сертификат на приобретение медицинского оборудования. Праздник сегодня был и в отделении социальной реабилитации и абилитации инвалидов в Минске.
Поздравить детвору приехали главный врач Республиканского клинического медцентра Управделами Президента Ирина Абельская и глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Шегидевич. Ребята показали гостям свои таланты – читали стихи и пели песни.
Варвара Крылова:
Мне больше всего понравились Дед Мороз и Снегурочка. Мы играли в снежки, которые были шариками.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Чудеса – это такая замечательная вещь, которая на самом деле всегда случается. Но во многом зависит это от наших рук, от наших мыслей, от наших усилий, от нашего трудолюбия. И, наверное, чем больше мы будем в этом направлении работать, тем больше чудес будет и случаться.
Добрая благотворительная инициатива «Наши дети» продолжается. Впереди еще много встреч, призванных подарить улыбку каждому ребенку.