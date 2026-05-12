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«По-мужски пришел и начал работать» – Лукашенко принял ряд кадровых решений

12 мая 2026 10:46
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Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Ключевые назначения затронули местную вертикаль власти и промышленный сектор. Глава государства сделал ставку на управленцев-практиков, которые знают жизнь регионов и реальное производство изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По-мужски пришел и начал работать» – Лукашенко принял ряд кадровых решений-2

Кресло мэра второго по величине города страны, Гомеля, займет Руслан Пархамович. До настоящего момента он был помощником Президента – инспектором по Гомельской области. Экзамен на профессионализм предстоит сдать и новому генеральному директору БМЗ Александру Саковичу. Жлобинский гигант – это сердце мощного холдинга, куда входят ряд предприятий, включая Минский подшипниковый завод и «Полесьеэлектромаш», а также собственный агрофилиал. Ситуация на заводе непростая, но стабильная. Несмотря на закрытие части западных рынков, БМЗ активно наращивает присутствие в России и странах СНГ, поставляя арматуру, катанку и трубы на крупнейшие стройки. Продукция востребована в Азии и Африке благодаря высокому качеству стали. Задача Президента предельно ясна: скидок на внешние факторы не будет.

«По-мужски пришел и начал работать» – Лукашенко принял ряд кадровых решений-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
– В сам холдинг входит сколько предприятий?
– Пять. БМЗ сам. Это Минский подшипниковый завод, Могилевский металлургический завод, «Полесьеэлектромаш» и Кобринский завод «СИТОМО», плюс филиал. Пять предприятий и филиал.
– Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
– Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
– А металлургический могилевский?

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: 
Слабый, товарищ Президент. Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства, участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, не очень предметное, скажем так. Поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.

Александр Лукашенко:
Ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства. То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И металлургический завод, наш БМЗ – это очень серьезное предприятие, кстати, не самое худшее было, поэтому надо производить и продавать.

Дмитрий Крутой:
Господдержка оказана серьезная, товарищ Президент, которую надо возвращать.

Александр Лукашенко:
Поэтому ссылок не должно быть. По-мужски пришел и начал работать.

«По-мужски пришел и начал работать» – Лукашенко принял ряд кадровых решений-6

Новый руководитель и в Мозырском районе. Райисполком возглавит Александр Веремеев. У него за плечами успешный опыт в аграрном секторе – до этого он руководил хозяйством «Полесье-Агроинвест». Как отметил глава государства: Мозырщина – это промышленный гигант и здесь пригодится особое «полесское упорство». Потому Президент потребовал удержать наработанные позиции в регионе.

# Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой

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