«По-мужски пришел и начал работать» – Лукашенко принял ряд кадровых решений

Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Ключевые назначения затронули местную вертикаль власти и промышленный сектор. Глава государства сделал ставку на управленцев-практиков, которые знают жизнь регионов и реальное производство изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кресло мэра второго по величине города страны, Гомеля, займет Руслан Пархамович. До настоящего момента он был помощником Президента – инспектором по Гомельской области. Экзамен на профессионализм предстоит сдать и новому генеральному директору БМЗ Александру Саковичу. Жлобинский гигант – это сердце мощного холдинга, куда входят ряд предприятий, включая Минский подшипниковый завод и «Полесьеэлектромаш», а также собственный агрофилиал. Ситуация на заводе непростая, но стабильная. Несмотря на закрытие части западных рынков, БМЗ активно наращивает присутствие в России и странах СНГ, поставляя арматуру, катанку и трубы на крупнейшие стройки. Продукция востребована в Азии и Африке благодаря высокому качеству стали. Задача Президента предельно ясна: скидок на внешние факторы не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– В сам холдинг входит сколько предприятий?

– Пять. БМЗ сам. Это Минский подшипниковый завод, Могилевский металлургический завод, «Полесьеэлектромаш» и Кобринский завод «СИТОМО», плюс филиал. Пять предприятий и филиал.

– Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?

– Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.

– А металлургический могилевский?

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Слабый, товарищ Президент. Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства, участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, не очень предметное, скажем так. Поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.

Александр Лукашенко:

Ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства. То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И металлургический завод, наш БМЗ – это очень серьезное предприятие, кстати, не самое худшее было, поэтому надо производить и продавать.

Дмитрий Крутой:

Господдержка оказана серьезная, товарищ Президент, которую надо возвращать.

Александр Лукашенко:

Поэтому ссылок не должно быть. По-мужски пришел и начал работать.