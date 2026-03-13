Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции

Паспорт открывает большую дверь, но войти в нее и не потеряться – задача самого человека. С таким напутствием к школьникам обратился глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время акции «Мы – граждане Беларуси!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Дня Конституции по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов. Этот важный момент для молодых людей стараются сделать особенным – мероприятия проводят в знаковых для страны местах.

Так, одна из церемоний состоялась в Музее современной белорусской государственности. Здесь свои первые паспорта получили юноши и девушки, которые проявили себя в учебе, спорте и общественной жизни. Обращаясь к школьникам, Дмитрий Крутой отметил: паспорт – это не просто документ, а символ взросления и ответственности перед своей страной.

Полина Кунцевич:

Для меня большая честь оказаться на таком важном мероприятии. Я испытываю легкое волнение и гордость за будущее своей страны. Беларусь – это мой дом. Я очень люблю свою страну. Она безумно приятная, чистая, хорошая. Здесь очень доброжелательные люди.

Василиса Чанан:

Я горжусь тем, что я живу в Беларуси. Люблю свой город, люблю свою страну. Мы – молодое поколение независимой Беларуси, и за нами будущее.