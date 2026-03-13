Прямой эфир

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции

13 марта 2026 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паспорт открывает большую дверь, но войти в нее и не потеряться – задача самого человека. С таким напутствием к школьникам обратился глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время акции «Мы – граждане Беларуси!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции-2

В преддверии Дня Конституции по всей стране проходят торжественные церемонии вручения паспортов. Этот важный момент для молодых людей стараются сделать особенным – мероприятия проводят в знаковых для страны местах.

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции-4

Так, одна из церемоний состоялась в Музее современной белорусской государственности. Здесь свои первые паспорта получили юноши и девушки, которые проявили себя в учебе, спорте и общественной жизни. Обращаясь к школьникам, Дмитрий Крутой отметил: паспорт – это не просто документ, а символ взросления и ответственности перед своей страной.

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции-6

Полина Кунцевич:
Для меня большая честь оказаться на таком важном мероприятии. Я испытываю легкое волнение и гордость за будущее своей страны. Беларусь – это мой дом. Я очень люблю свою страну. Она безумно приятная, чистая, хорошая. Здесь очень доброжелательные люди.

Василиса Чанан:
Я горжусь тем, что я живу в Беларуси. Люблю свой город, люблю свою страну. Мы – молодое поколение независимой Беларуси, и за нами будущее.

Дмитрий Крутой обратился к школьникам в преддверии Дня Конституции-8

Республиканская акция «Мы – граждане Беларуси!» проходит по инициативе БРСМ с 2004 года. Юным белорусам, которым исполнилось 14 лет, торжественно вручают первый в жизни паспорт. За два десятилетия акция стала доброй традицией. К ней ежегодно присоединяются все регионы страны. Завершится она 15 марта, в День Конституции.

# Дмитрий Крутой # Школьники # паспорт # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси завершилась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента
13 марта 2026 17:02

В Беларуси завершилась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента

Лукашенко: если кто-то попробует повторить 2020 год – реакция будет жесточайшая
13 марта 2026 16:58

Лукашенко: если кто-то попробует повторить 2020 год – реакция будет жесточайшая

Психолог, психотерапевт и психиатр – в чем разница, объяснила эксперт
13 марта 2026 15:45

Психолог, психотерапевт и психиатр – в чем разница, объяснила эксперт