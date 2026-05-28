Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники

Даже в профессиональный праздник служба не останавливается ни на минуту. На границе обычный рабочий день. И сегодня на посту, вместе с мужчинами, женщины в погонах. Они встречают людей и транспорт, проводят контроль и ежедневно обеспечивают порядок на одном из самых напряженных участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выглядит эта работа в режиме реального времени – из пункта пропуска «Каменный Лог» расскажет Галина Буро.

Пограничники первыми встречают иностранных гостей, создавая впечатление о стране. Безупречный внешний вид и высокий профессионализм – обязательные правила для тех, кто несет службу, даже в свой праздничный день. С мужчинами наравне. В пункте пропуска «Каменный Лог» на 50 % женский состав. Но в охране рубежей нет поблажек по гендерному признаку. Чтобы распознать фальшивку за обложкой паспорта, нужны глубокие знания и опыт. Если документ вызывает сомнения на контроле, его передают Марине Гиз – руководителю группы специальной проверки.

Марина Гиз, начальник группы специальной проверки документов отделения пограничного контроля «Каменный Лог»:

Вот так выглядит фоновая сетка в оригинальном паспорте. В данном случае это паспорт гражданина Литвы. А здесь это поддельный документ, и мы видим, что фоновая сеточка вся состоит из отдельных точек. Это характерно для капельно-струйного принтера. Все страны мира используют стандарты защиты документов, установленные Международной организацией гражданской авиации. С помощью специального оборудования Марина Гиз анализирует способы нанесения изображений и реквизитов. Постоянное повышение квалификации позволяет эксперту быть на шаг впереди фальсификаторов.

Техническое совершенствование – важный принцип пограничной службы. Современное программное обеспечение границы, видеоконтроль, средства досмотра транспортных средств. Одна из последних новинок – автоматический комплекс дактилоскопической информации.

Александр Бортновский, начальник отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Сморгонской пограничной группы:

С 1 апреля 2026 года сотрудники органов пограничной службы наделены правом осуществлять дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан, которые следуют на въезд в Республику Беларусь.