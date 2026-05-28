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Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники

28 мая 2026 17:41
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Даже в профессиональный праздник служба не останавливается ни на минуту. На границе обычный рабочий день. И сегодня на посту, вместе с мужчинами, женщины в погонах. Они встречают людей и транспорт, проводят контроль и ежедневно обеспечивают порядок на одном из самых напряженных участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит эта работа в режиме реального времени – из пункта пропуска «Каменный Лог» расскажет Галина Буро.

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники-2

Пограничники первыми встречают иностранных гостей, создавая впечатление о стране. Безупречный внешний вид и высокий профессионализм – обязательные правила для тех, кто несет службу, даже в свой праздничный день.

С мужчинами наравне. В пункте пропуска «Каменный Лог» на 50 % женский состав. Но в охране рубежей нет поблажек по гендерному признаку. Чтобы распознать фальшивку за обложкой паспорта, нужны глубокие знания и опыт. Если документ вызывает сомнения на контроле, его передают Марине Гиз – руководителю группы специальной проверки.

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники-4

Марина Гиз, начальник группы специальной проверки документов отделения пограничного контроля «Каменный Лог»:
Вот так выглядит фоновая сетка в оригинальном паспорте. В данном случае это паспорт гражданина Литвы. А здесь это поддельный документ, и мы видим, что фоновая сеточка вся состоит из отдельных точек. Это характерно для капельно-струйного принтера.

Все страны мира используют стандарты защиты документов, установленные Международной организацией гражданской авиации. С помощью специального оборудования Марина Гиз анализирует способы нанесения изображений и реквизитов. Постоянное повышение квалификации позволяет эксперту быть на шаг впереди фальсификаторов.

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники-6

Техническое совершенствование – важный принцип пограничной службы. Современное программное обеспечение границы, видеоконтроль, средства досмотра транспортных средств. Одна из последних новинок – автоматический комплекс дактилоскопической информации.

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники-8

Александр Бортновский, начальник отделения пограничного контроля «Каменный Лог» Сморгонской пограничной группы:
С 1 апреля 2026 года сотрудники органов пограничной службы наделены правом осуществлять дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан, которые следуют на въезд в Республику Беларусь.

Служба не останавливается ни на минуту! Узнали, как работают белорусские пограничники-10

Ежедневно через «Каменный Лог» проходят тысячи людей и машин. Пропускная способность КПП – 5 тысяч человек и более 2 тысяч транспортных средств в сутки. В таком ритме пограничникам важно сохранять баланс: не дать зеленый свет нарушителям и при этом обеспечить комфортный въезд и радушный прием  многочисленным безвизовым туристам.

Подробнее в видео.

# пограничники

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