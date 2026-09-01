Новости по тегу #Детское здоровье

Для укрепления иммунитета к школе очень важно наладить сон после лета, также нормализовать физическую активность.
Благотворительный детский хоспис – это место, где учатся жить, когда времени совсем мало, где разрешают кричать и шуметь, когда хочется, где разрешают не делать уроки, когда нет сил. Уже много лет им руководит Анна Георгиевна Горчакова.
За последние 15 лет полный курс прививок прошли на 15 % меньше юных граждан.
Проверки показали: на ряде объектов отсутствуют ключевые элементы оборудования. Зафиксированы разрушенные ступени, утраченные опорные рукоятки, поврежденные скамейки.
Способность слышать мир в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии ежегодно обретают свыше 80 тысяч человек.
Только в Гродно с начала января за медицинской помощью обратились почти 40 детей.
Теперь их нельзя показывать по телевидению до девяти часов вечера, а также размещать рекламу в интернете.
Если тики стали причиной беспокойства, первое, что нужно помнить родителям – не паниковать.
Инфекция передается через капли слюны при разговоре, кашле и чихании. Также можно заразиться через общие предметы, такие как игрушки и столовые принадлежности.
Обычно в 12 месяцев малыши начинают выделять простые звуки, а к двум годам уже могут произносить несколько слов. Важно учитывать, что задержка может проявляться по-разному.
Здесь, на природе, у водоема, в окружении леса, подопечные и их семьи находят долгожданную передышку. Чистый воздух, умиротворение и море активностей – идеальный рецепт восстановления сил.
«Добавление одного урока физической культуры, естественно, очень благотворно скажется на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».
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