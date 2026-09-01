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Новости по тегу #Детское здоровье

Как подготовить иммунитет ребенка к школе? Советы от нутрициолога
01 сентября 2026 09:09

Как подготовить иммунитет ребенка к школе? Советы от нутрициолога

Основала детский хоспис – Анна Горчакова рассказала о помощи маленьким белорусам
23 июня 2026 09:00

Основала детский хоспис – Анна Горчакова рассказала о помощи маленьким белорусам

В Эстонии падает уровень детской вакцинации
06 июня 2026 10:50

В Эстонии падает уровень детской вакцинации

Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские площадки в безопасное состояние
20 мая 2026 07:53

Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские площадки в безопасное состояние

Белорусские медики спасают слух даже самым маленьким пациентам! Рассказываем об инновациях в РНПЦ
03 марта 2026 17:17

Белорусские медики спасают слух даже самым маленьким пациентам! Рассказываем об инновациях в РНПЦ

В Беларуси фиксируется рост числа случаев детского травматизма
08 января 2026 07:25

В Беларуси фиксируется рост числа случаев детского травматизма

В Великобритании запретили рекламировать продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли
08 января 2026 06:55

В Великобритании запретили рекламировать продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли

Нервные тики у детей – повод обратиться к врачу! Специалисты медцентра «Нордин» про причины и лечение
07 ноября 2025 13:09

Нервные тики у детей – повод обратиться к врачу! Специалисты медцентра «Нордин» про причины и лечение

Что можно и нельзя делать при ангине у ребёнка? Вот несколько советов от врачей
03 октября 2025 13:52

Что можно и нельзя делать при ангине у ребёнка? Вот несколько советов от врачей

Ребёнок не говорит: когда начинать волноваться? Пообщались с врачом-неврологом и логопедом
25 сентября 2025 11:57

Ребёнок не говорит: когда начинать волноваться? Пообщались с врачом-неврологом и логопедом

Как у бабушки в деревне – рассказываем о лагере для особенных детей под Минском
26 июля 2025 15:18

Как у бабушки в деревне – рассказываем о лагере для особенных детей под Минском

В белорусских школах станет больше уроков физкультуры. Врач объяснила, почему это важно
16 июля 2025 17:24

В белорусских школах станет больше уроков физкультуры. Врач объяснила, почему это важно