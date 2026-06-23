Основала детский хоспис – Анна Горчакова рассказала о помощи маленьким белорусам

Анна Меркушевич, корреспондент:
Благотворительный детский хоспис – это место, где учатся жить, когда времени совсем мало, где разрешают кричать и шуметь, когда хочется, где разрешают не делать уроки, когда нет сил. Уже много лет им руководит Анна Георгиевна Горчакова.
Она не носит белый халат, но помнит имена всех детей. Она не прописывает уколы, но знает, у какого ребенка сегодня день рождения, а у какой мамы депрессия. Ее работу не выполнить без одного качества – любви. Просто по-белорусски, по-матерински, по-женски. Сегодня эта женщина – героиня рубрики «Белорусочки».
Анна Горчакова, директор благотворительного детского хосписа:
Не собиралась работать в хосписе, вообще в медицине не собиралась работать. Моя мечта была – защита животных. Я и заканчивала биофак, собственно говоря. Я к этому готовилась. У меня папа биолог, дядя биолог, у меня семья биологов, генетиков. Так получилось, что в 1993-м году я пришла в детскую онкологию в Минске. Меня отправили на стажировку в Америку. Мне повезло, потому что я училась у людей, которые основали паллиативную помощь, хосписы, у основателей, я их всех знаю. Когда я приехала, я говорю, что мы можем сделать только домашний хоспис. Вот так это и получилось. У нас не было такого ничего подобного.
Я помню, как развивалась наша медицина, как наша детская онкология развивалась. Причем она каждый год развивалась. То есть я пришла, было 10% излечения. Через три года 67% излечения. Сейчас уже вообще, 93%, по-моему. То есть мы движемся. Мы двигались параллельно. То есть сначала мы начинали хоспис, там была только онкология. Потом мы поняли, что нет, все-таки мало детей онкологических по сравнению с детьми с другими заболеваниями. В 1995-м мы уже сделали для всех детей. Вот так мы узнали, что есть ДЦП, миопатия и так далее.
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