Основала детский хоспис – Анна Горчакова рассказала о помощи маленьким белорусам

Она не носит белый халат, но помнит имена всех детей. Она не прописывает уколы, но знает, у какого ребенка сегодня день рождения, а у какой мамы депрессия. Ее работу не выполнить без одного качества – любви. Просто по-белорусски, по-матерински, по-женски. Сегодня эта женщина – героиня рубрики «Белорусочки».

Анна Меркушевич, корреспондент: Благотворительный детский хоспис – это место, где учатся жить, когда времени совсем мало, где разрешают кричать и шуметь, когда хочется, где разрешают не делать уроки, когда нет сил. Уже много лет им руководит Анна Георгиевна Горчакова.

Анна Горчакова, директор благотворительного детского хосписа:

Не собиралась работать в хосписе, вообще в медицине не собиралась работать. Моя мечта была – защита животных. Я и заканчивала биофак, собственно говоря. Я к этому готовилась. У меня папа биолог, дядя биолог, у меня семья биологов, генетиков. Так получилось, что в 1993-м году я пришла в детскую онкологию в Минске. Меня отправили на стажировку в Америку. Мне повезло, потому что я училась у людей, которые основали паллиативную помощь, хосписы, у основателей, я их всех знаю. Когда я приехала, я говорю, что мы можем сделать только домашний хоспис. Вот так это и получилось. У нас не было такого ничего подобного.

Я помню, как развивалась наша медицина, как наша детская онкология развивалась. Причем она каждый год развивалась. То есть я пришла, было 10% излечения. Через три года 67% излечения. Сейчас уже вообще, 93%, по-моему. То есть мы движемся. Мы двигались параллельно. То есть сначала мы начинали хоспис, там была только онкология. Потом мы поняли, что нет, все-таки мало детей онкологических по сравнению с детьми с другими заболеваниями. В 1995-м мы уже сделали для всех детей. Вот так мы узнали, что есть ДЦП, миопатия и так далее.