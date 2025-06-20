«Тренировка иммунитета» – врач объяснил, почему ребёнка надо водить в детский сад

Лишены обмена микроорганизмами дети, которые не посещают детский сад. Не будем говорить о важности социализации малышей. А вот о необходимости переболеть до школы, скажем уверенно, опираясь на советы медиков, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Бортулева, преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ, магистр психологических наук:

Если мотивация родителя в том, чтобы ребенок не болел, не сталкивался с бактериями, и поэтому я его не поведу в детский сад, то, конечно, это провальная изначально история. Поскольку иммунитет формируется как? Все мы об этом знаем, и врачи об этом говорят. Педиатры, я думаю, вам об этом говорят. Для того чтобы выработался иммунитет, ребенок должен сталкиваться по чуть-чуть, понемножку, не сразу с какой-то очень серьезной инфекцией, а с какими-то элементарными простудными, вирусными – банальными, которые везде ходят в обществе. Он должен с ними сталкиваться. А как он с ними столкнется, если вы в общество не ходите? Это одна сторона. Соответственно, потом ребенок все равно свое отболеет.

Кстати, частые простуды в дошкольном возрасте – это даже хорошо.