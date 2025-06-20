«Тренировка иммунитета» – врач объяснил, почему ребёнка надо водить в детский сад
Лишены обмена микроорганизмами дети, которые не посещают детский сад. Не будем говорить о важности социализации малышей. А вот о необходимости переболеть до школы, скажем уверенно, опираясь на советы медиков, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Наталья Бортулева, преподаватель Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ, магистр психологических наук:
Если мотивация родителя в том, чтобы ребенок не болел, не сталкивался с бактериями, и поэтому я его не поведу в детский сад, то, конечно, это провальная изначально история. Поскольку иммунитет формируется как? Все мы об этом знаем, и врачи об этом говорят. Педиатры, я думаю, вам об этом говорят. Для того чтобы выработался иммунитет, ребенок должен сталкиваться по чуть-чуть, понемножку, не сразу с какой-то очень серьезной инфекцией, а с какими-то элементарными простудными, вирусными – банальными, которые везде ходят в обществе. Он должен с ними сталкиваться. А как он с ними столкнется, если вы в общество не ходите? Это одна сторона. Соответственно, потом ребенок все равно свое отболеет.
Кстати, частые простуды в дошкольном возрасте – это даже хорошо.
Дмитрий Буза, врач аллерголог-иммунолог, заведующий 2-м педиатрическим отделением 4-й детской городской клинической больницы г. Минска:
В норме ребенок, когда идет в садик, начинает часто болеть. Это норма, потому что он контачит с новыми инфекциями. Соответственно, ранее он с этими инфекциями не встречался, и поэтому начинает болеть. Зачастую для родителя это сразу шок. То есть он много болеет, надо сразу что-то делать с иммунитетом, обследовать. Хотя на самом деле происходит просто тренировка иммунитета. Он просто контачит с новыми инфекциями. У него появляются клетки памяти, которые помнят об этих инфекциях. Дальше он ими не болеет. Потому что такая ситуация – достаточно стандартная, когда хотят уберечь ребенка и не отправляют его в детский сад. Соответственно, он идет в школу. Эти этапы становления иммунитета он начинает проходить уже в школе, в начальных классах, и начинает болеть много. Поэтому, как правило, садик и походы в детские коллективы только закаляют наш иммунитет.
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