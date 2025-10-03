Что можно и нельзя делать при ангине у ребёнка? Вот несколько советов от врачей

Вера Позняк, корреспондент:

Ангина у детей – это одно из самых частых и одновременно опасных заболеваний, появляется оно внезапно, сильной болью в горле, которая мешает глотанию, хриплым голосом и высокой температурой.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

По распространенности по РВИ на долю ангин приходится практически до 80%, это второе место. Уверена, что любой человек, хотя бы однажды перенесший заболевание ангиной, ни с чем его не перепутает, оно весьма яркое и характеризуется определенной клиникой. Ангина вообще переводится как сдавление, и чувство сдавления, тяжести, боли характерно для таких заболеваний. Как правило, инфекция передается через капли слюны при разговоре, кашле и чихании. Также можно заразиться через общие предметы, такие как игрушки и столовые принадлежности. Дети, посещающие сад или школу, более подвержены инфекциям из-за близкого общения с ровесниками. Елена Бельская:

Когда это самостоятельное заболевание, поражаются, как правило, миндалины, сопровождается высокой температурой, очень небольшой инкубационный период от 12 часов до 3 суток. Как правило, это бактериальная природа. Если мы говорим о бактериальной природе ангины, то мы всегда боимся стрептококковой ангины, которая сопровождается, как правило, очень высокой температурой, выраженными болями не только в горле при глотании, но и в горле при покое. Также боли возможны в шее при повороте головы или в покое.

В некоторых случаях на миндалинах можно заметить белые или гнойные налеты, увеличенные и болезненные лимфатические узлы на шее. Все это признаки острого воспаления, которое требует незамедлительных медицинских действий. Вирусная ангина, хотя и менее опасна, тоже встречается часто, особенно в периоды эпидемии гриппа и простудных заболеваний. Важными факторами считаются снижение иммунитета, переохлаждение, стресс и плохая гиена полости рта. Елена Бельская:

Если ангина диагностирована бактериальная, то антибиотики необходимо назначать.

Причем антибиотики назначаются достаточно длительными курсами, менее 7 дней не назначается никогда, это 7-10, иногда 14 дней. А вот скажем, если ангина вирусная, допустим, при энтеровирусной инфекции или, тем более, если ангина грибковая, вот здесь антибиотики как раз таки и не нужны. Именно поэтому при данных жалобах и нужно обращаться к врачу. Потому что, допустим, если назначить антибиотик при грибковой ангине, то мы только навредим. При грамотном подходе ангина обычно проходит без серьезных последствий. Однако если заболевание не лечить, могут возникнуть осложнения.