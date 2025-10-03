Что можно и нельзя делать при ангине у ребёнка? Вот несколько советов от врачей

Вера Позняк, корреспондент:
Ангина у детей – это одно из самых частых и одновременно опасных заболеваний, появляется оно внезапно, сильной болью в горле, которая мешает глотанию, хриплым голосом и высокой температурой.
Вера Позняк, корреспондент:
Ангина у детей – это одно из самых частых и одновременно опасных заболеваний, появляется оно внезапно, сильной болью в горле, которая мешает глотанию, хриплым голосом и высокой температурой.
Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
По распространенности по РВИ на долю ангин приходится практически до 80%, это второе место. Уверена, что любой человек, хотя бы однажды перенесший заболевание ангиной, ни с чем его не перепутает, оно весьма яркое и характеризуется определенной клиникой. Ангина вообще переводится как сдавление, и чувство сдавления, тяжести, боли характерно для таких заболеваний.
Как правило, инфекция передается через капли слюны при разговоре, кашле и чихании. Также можно заразиться через общие предметы, такие как игрушки и столовые принадлежности. Дети, посещающие сад или школу, более подвержены инфекциям из-за близкого общения с ровесниками.
Елена Бельская:
Когда это самостоятельное заболевание, поражаются, как правило, миндалины, сопровождается высокой температурой, очень небольшой инкубационный период от 12 часов до 3 суток. Как правило, это бактериальная природа. Если мы говорим о бактериальной природе ангины, то мы всегда боимся стрептококковой ангины, которая сопровождается, как правило, очень высокой температурой, выраженными болями не только в горле при глотании, но и в горле при покое. Также боли возможны в шее при повороте головы или в покое.
В некоторых случаях на миндалинах можно заметить белые или гнойные налеты, увеличенные и болезненные лимфатические узлы на шее. Все это признаки острого воспаления, которое требует незамедлительных медицинских действий. Вирусная ангина, хотя и менее опасна, тоже встречается часто, особенно в периоды эпидемии гриппа и простудных заболеваний. Важными факторами считаются снижение иммунитета, переохлаждение, стресс и плохая гиена полости рта.
Елена Бельская:
Если ангина диагностирована бактериальная, то антибиотики необходимо назначать.
Причем антибиотики назначаются достаточно длительными курсами, менее 7 дней не назначается никогда, это 7-10, иногда 14 дней. А вот скажем, если ангина вирусная, допустим, при энтеровирусной инфекции или, тем более, если ангина грибковая, вот здесь антибиотики как раз таки и не нужны. Именно поэтому при данных жалобах и нужно обращаться к врачу. Потому что, допустим, если назначить антибиотик при грибковой ангине, то мы только навредим.
При грамотном подходе ангина обычно проходит без серьезных последствий. Однако если заболевание не лечить, могут возникнуть осложнения.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Если стартовое лечение по тонзиллиту не привело к ожидаемому результату, это может быть в том случае, если, допустим, у вас бактериальный какой-то воспалительный процесс и антибиотик не совсем попал в спектр возбудителя, как результат – эффекта от лечения был недостаточен. В данном случае лор-врач может взять мазок из горла, отправить его на посев, определить возбудитель и далее подобрать более адекватное лечение.
Также есть осложнения от острых воспалительных заболеваний, связанных с миндалинами, и чаще всего это паратонзиллярный абсцесс и паратонзиллит. Ребенок будет отмечать ограничение открывания рта. Ему будет это больно сделать. Во-вторых, увеличение лимфоузлов одностороннее на шее или двухстороннее в зависимости от распространения процесса и его тяжести. Температура и отсутствие положительного эффекта от проводимого лечения.
Важно помнить, что самостоятельное лечение ангины, особенно антибиотиками без консультации специалиста, может привести к серьезным последствиям. Обезболивающие и жаропонижающие средства облегчают состояние ребенка, а полоскание, ингаляции и щадящая диета способствуют скорейшему выздоровлению.
Анатолий Минич:
Лечение включает в себя комплекс мероприятий. Первые, которое направлено на ограничение дополнительного раздражения слизистой и лимфоидной ткани полости рта, то бишь диета. А второе – это местные антисептики для слизистой полости рта. По поводу полосканий – все зависит от типа воспалительного процесса, то бишь если там есть налеты на миндалинах, то, безусловно, это более предпочтительный метод в лечении. Если налетов нет, то он имеет место быть, как вариант, но предпочтительнее спрей использовать. И, безусловно, необходим противовоспалительное лечение, потому что острый воспалительный процесс подразумевает повышение температуры, местные воспалительные изменения в тканях, которые не всегда купируются только полосканием или использованием местных антисептиков.
*На правах рекламы.