В Беларуси фиксируется рост числа случаев детского травматизма
В Беларуси фиксируется рост числа случаев детского травматизма. Только в Гродно с начала января за медицинской помощью обратились почти 40 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У пострадавших диагностированы переломы конечностей, ушибы головного мозга и растяжения. Основная причина — неудачные спуски на тюбингах. Врачи предупреждают: высокая скорость, отсутствие управления и непредсказуемая траектория делают этот вид зимнего отдыха опасным.
Валерия Демьянович, жительница Гродно:
У меня была большая ватрушка, если она ударится, то можно было отлететь, а я боком полетела, рукой правой, ударилась сильно.
Александр Демьянович, житель Гродно:
Очень травмоопасно, потому что люди вылетают, ударяются в какое-нибудь препятствие.
Павел Ложко, врач травматолог-ортопед Гродненской областной детской клинической больницы:
Среди данных травм – это травмы верхних конечностей, переломы костей и предплечья, растяжения связок голеностопного сустава и черепно-мозговые травмы. Если вы выбрали такое средство катания, как тюбинг, то надо выбирать чистые пологие склоны, без камней и каких-либо препятствий, деревьев, вдали от проезжей части.
В Гродненскую областную детскую больницу также поступают дети с травмами после катания на санках и падений на льду. Чаще всего это пациенты в возрасте от восьми до 14 лет.
80 % несчастных случаев происходит во время игр – как обезопасить ребенка от травм