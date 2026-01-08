В Беларуси фиксируется рост числа случаев детского травматизма. Только в Гродно с начала января за медицинской помощью обратились почти 40 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У пострадавших диагностированы переломы конечностей, ушибы головного мозга и растяжения. Основная причина — неудачные спуски на тюбингах. Врачи предупреждают: высокая скорость, отсутствие управления и непредсказуемая траектория делают этот вид зимнего отдыха опасным.

Валерия Демьянович, жительница Гродно:

У меня была большая ватрушка, если она ударится, то можно было отлететь, а я боком полетела, рукой правой, ударилась сильно.