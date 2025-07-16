В белорусских школах станет больше уроков физкультуры. Врач объяснила, почему это важно

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Какие-то новые предметы появятся или же их станет больше? Допустим, физкультура.
Анна Козлова, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:
Я немножко про физкультуру скажу как врач. Собственно говоря, как кардиолог могу сказать, что сейчас все во всем мире направлено не настолько на лечение, как на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из основных является введение активного образа жизни. Так вот, добавление одного урока физической культуры, естественно, очень благотворно скажется на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, но здесь мы можем столкнуться с другой проблемой. То, что в школе, в университете школьники и студенты всеми правдами и неправдами пытаются откосить от так называемых уроков физической культуры, но потом, когда им исполняется 25-30 лет, они идут в фитнес-центры и уже за денежку пытаются нагнать то, что они упустили в детстве. Поэтому нам надо действовать на то, чтобы уже начиная с начальной школы показывать ребятам, для чего им нужна физическая активность.
Подробности в видео.