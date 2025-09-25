Ребёнок не говорит: когда начинать волноваться? Пообщались с врачом-неврологом и логопедом

Вера Позняк, корреспондент:

У каждого ребенка свой темп развития, но иногда бывает так, что малыш начинает говорить позже, чем его сверстники. Это может вызвать беспокойство у родителей. В таких случаях важно понять, что такое задержка речевого развития и какие специалисты могут помочь.

Виктория Яли, детский невролог медцентра «Нордин»:

Ребенок не говорит, мало говорит, не понимает обращенную речь. Какие же причины могут быть задержки речевого развития? Генетические, наследственные. Кто-то из родителей заговорил поздно. Последствия неблагоприятно протекающей беременности, родов, менингиты, менингоэнцефалиты, частые вирусные инфекции, черепно-мозговые травмы. Также причиной такого недуга может стать социальный фактор – недостаточное общение с ребенком, если дома говорят на нескольких языках. Обычно в 12 месяцев малыши начинают выделять простые звуки, а к двум годам уже могут произносить несколько слов. Важно учитывать, что задержка может проявляться по-разному.

Некоторые дети не могут произнести звуки, другие имеют сложности с пониманием языка или формированием предложений. Виктория Яли:

Детский невролог обследует вашего ребенка, назначает обследование электроэнцефалографии, ультразвуковое обследование сосудов головы, консультация стоматолога, логопеда, оториноларинголога для оценки состояния слуха и наличия аденоидных вегетаций. Детский невролог суммирует исследования, выделяет причину задержки речевого развития и назначает лечение.

Детский невролог и логопед – это два ключевых специалиста, которые могут помочь в случае задержки речевого развития. Логопед обучает родителей специальным методам, которые помогут поддерживать речь ребенка в домашних условиях. Важно, чтобы в процессе развития речи малыша принимала участие вся семья.