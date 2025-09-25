Ребёнок не говорит: когда начинать волноваться? Пообщались с врачом-неврологом и логопедом
Вера Позняк, корреспондент:
У каждого ребенка свой темп развития, но иногда бывает так, что малыш начинает говорить позже, чем его сверстники. Это может вызвать беспокойство у родителей. В таких случаях важно понять, что такое задержка речевого развития и какие специалисты могут помочь.
Виктория Яли, детский невролог медцентра «Нордин»:
Ребенок не говорит, мало говорит, не понимает обращенную речь. Какие же причины могут быть задержки речевого развития? Генетические, наследственные. Кто-то из родителей заговорил поздно. Последствия неблагоприятно протекающей беременности, родов, менингиты, менингоэнцефалиты, частые вирусные инфекции, черепно-мозговые травмы. Также причиной такого недуга может стать социальный фактор – недостаточное общение с ребенком, если дома говорят на нескольких языках.
Обычно в 12 месяцев малыши начинают выделять простые звуки, а к двум годам уже могут произносить несколько слов. Важно учитывать, что задержка может проявляться по-разному.
Некоторые дети не могут произнести звуки, другие имеют сложности с пониманием языка или формированием предложений.
Виктория Яли:
Детский невролог обследует вашего ребенка, назначает обследование электроэнцефалографии, ультразвуковое обследование сосудов головы, консультация стоматолога, логопеда, оториноларинголога для оценки состояния слуха и наличия аденоидных вегетаций. Детский невролог суммирует исследования, выделяет причину задержки речевого развития и назначает лечение.
Детский невролог и логопед – это два ключевых специалиста, которые могут помочь в случае задержки речевого развития. Логопед обучает родителей специальным методам, которые помогут поддерживать речь ребенка в домашних условиях. Важно, чтобы в процессе развития речи малыша принимала участие вся семья.
Светлана Соломевич, логопед медицинского центра «Нордин»:
Что можно делать дома родителям? Развивайте слух ребенка. Это можно делать с самого рождения. Помимо живого общения, напевания песенок, колыбельных, можно использовать музыкальные игрушки. Говорите с ребенком не только в полный голос, но и шепотом. Обязательно используйте объемные игрушки. Они привлекают гораздо больше внимания, а также способствуют развитию моторики ребенка. Предложите ребенку больше подвижных игр, которые будут задействовать как все тело, так и руки, ноги и пальчики. Уделяйте внимание тактильной системе. Играйте с теплой, холодной водой, песком, пластилином – под контролем взрослого обязательно. Не ограничивайте ребенка в познавании свежих овощей и фруктов.
Логопед помогает детям развивать речь, а также улучшать звукопроизношение. Он проводит занятия, на которых использует различные игры и упражнения, а также может разработать индивидуальную программу обучения, которая включает как работу над артикуляцией, так и развитие словарного запаса и понимания речи.
Светлана Соломевич:
При диагностировании задержки речевого развития родителям рекомендуется обратиться в центры раннего вмешательства, которые созданы в каждом районе города Минска или по месту своего жительства. Там команда специалистов, которая состоит из невролога, логопеда, психолога и инструктора по лечебной физкультуре окажет помощь вашему ребенку. Там родители могут получить консультацию, как дальше развивать ребенка, на что обратить внимание, какие красные флажки есть.
Задержка речевого развития – это проблема, с которой сталкиваются многие семьи. Но главное не паниковать и вовремя обращаться за помощью. Ранняя диагностика и коррекция значительно повышают шансы на успешное развитие вашего малыша.
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