Нервные тики у детей – повод обратиться к врачу! Специалисты медцентра «Нордин» про причины и лечение

Иногда поведение детей ставит родителей в тупик. Если вы заметили, что ребенок начал чаще моргать, дергать плечами или издавать странные звуки – это могут быть проявления нервных тиков.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Это внезапно возникающие навязчивые движения у детей, происходящие в результате самопроизвольного тонизирования группы мышц.

Викторий Яли, детский невролог медицинского центра «Нордин»:

Что может быть причиной нервного тика? Прежде всего, наследственная предрасположенность и нарушение обмена веществ в подкорковых структурах мозга. Тики могут возникать после инфекции, например, стрептококковая инфекция. Это может указывать на аутоиммунный процесс.

Ребенок может подмигивать, дергать плечами или шеей и потирать глаза. Вокальные тики проявляются хрипением, покашливанием или другими звуками. Чаще всего такие неприятные симптомы связаны с повышенным напряжением или стрессом. Смена школы, развод родителей или сильное переживание могут стать причиной их появления. Елена Бельская:

Есть пиковые периоды – 3 года и 7-10 лет. Так называемые «нервные тики 1 сентября». Само по себе название предусматривает, что провокатором является стрессовая ситуация. Как правило, усиливаются тики осенью и зимой

Важно отличать тики от других расстройств. Например, некоторые дети могут показывать схожие поведения, когда у них появляется желание привлечь внимание или выразить свои эмоции. Помните, тики всегда возникают внезапно и проявляются неосознанно. Викторий Яли:

Тики не представляют опасность для ребенка, но у него возникают трудности с концентрацией внимания. Он хуже запоминает новый материал. Появляется повышенная утомляемость, головная боль. Ему становится тяжело общаться со своими сверстниками. Появляются насмешки. Это может привести к развитию депрессии и тревожным расстройствам вашего ребенка. Невролог может вам назначить банальный общий анализ крови, биохимический анализ крови, также назначит инструментальный метод исследования электроэнцефалографию. По показаниям может быть назначена МРТ головного мозга.

Если тики стали причиной беспокойства, первое, что нужно помнить родителям – не паниковать. В большинстве случаев они проходят сами по себе. Тем не менее, есть несколько шагов, которые помогут ребенку. Регулярный график сна и достаточное количество часов отдыха могут помочь уменьшить проявление тиков. Старайтесь укладывать ребенка спать вовремя. Время, проведенное перед компьютером или планшетом, может способствовать появлению стресса. Постарайтесь заменить экранные часы активными играми на свежем воздухе или занятиями творчеством. Елена Бельская:

Если у вас ребенок моргает, и вы ему говорите не моргай больше, то он будет моргать от этого только еще сильнее. Вовремя обратиться к доктору – это чрезвычайно важно.