Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские площадки в безопасное состояние

Качели – без сидений, песочницы – без песка. Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские игровые площадки в безопасное состояние. Во время надзорных мероприятий по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних выявлены многочисленные нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки показали: на ряде объектов отсутствуют ключевые элементы оборудования. Зафиксированы разрушенные ступени, утраченные опорные рукоятки, поврежденные скамейки.

Надежда Ролик, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области:

Ряд игрового оборудования имел травмоопасные элементы, а именно выпирающие из земли металлические конструкции, бетонное основание с острыми краями, которые могут причинить вред здоровью детей. Кроме того, выявлены признаки износа и коррозии оборудования, требующие замены узлов крепления и обновления лакокрасочного покрытия. По результатам надзорных мероприятий прокуратура Борисовского района в адрес райисполкома вынесла предписание, в котором потребовало незамедлительно устранить выявленное нарушение, в том числе выполнить необходимые ремонтные работы детских игровых сооружений.

Отметим, исполнение требований взято на контроль.