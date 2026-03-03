Белорусские медики спасают слух даже самым маленьким пациентам! Рассказываем об инновациях в РНПЦ

Сегодня, 3 марта, Международный день слуха – дата, которая напоминает: возможность слышать мир – не просто данность, а ценность, о которой важно заботиться с детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным специалистов, все больше нарушений выявляется у детей и подростков – и часто их можно предупредить, если вовремя обратить внимание на первые сигналы. Как сохранить слух, какие современные методы диагностики доступны в Беларуси и почему профилактика играет решающую роль – в сюжете Анастасии Близнюк.

Здесь не просто лечат, здесь возвращают радость от общения и уверенность в каждом новом дне. Способность слышать мир в Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии ежегодно обретают свыше 80 тысяч человек. Особый приоритет юным пациентам. Малышей направляют на раннюю диагностику, а далее специалист определяет выбирает метод коррекции: протезирование или операцию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на тысячу младенцев приходится один случай врожденной глухоты. В РНПЦ оториноларингологии освоили все виды манипуляций на органах слуха, известные в мировой практике. Корректируют патологию с первых месяцев жизни, самому младшему пациенту на момент проведения вмешательства по установке кохлеарного импланта едва исполнилось 6 месяцев.

Николай Гребень, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

В нашем центре делаются все виды высокотехнологичных хирургических вмешательств на ухе, которые существуют в мире. Начиная от всех типов тимпанопластик – это тимпанопластики с использованием эндопротезов слуховых косточек, это использование в системе имплантации среднего уха костной проводимости при пороках развития, хронических отитах, это одномоментные симультанные операции у деток при отсутствии ушек, такие как одномоментная установка импланта костной проводимости и пластика ушной раковины. Чтобы маленький человек не просто слышал и понимал мир звуков, а смог заговорить самостоятельно, в последующем обязательно проводится коррекционная терапия.

Елена Стецурина, учитель-дефектолог оториноларингологического (сурдологического) отделения для детей Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Начата коррекционная работа. Учили ребеночка слушать в слухом аппарате, слушать окружающие звуки, понимать обращенную речь и, соответственно, сейчас мы имеем итог, как ребенок говорит. То есть он и слышит, и понимает вопросы, отвечает на вопросы. И тут развиваются, кроме речевой деятельности, мыслительные процессы.