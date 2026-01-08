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В Великобритании запретили рекламировать продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли

08 января 2026 06:55
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В Великобритании вступил в силу масштабный запрет на рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их нельзя показывать по телевидению до девяти часов вечера, а также размещать рекламу в интернете.

В Великобритании запретили рекламировать продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли-2

Новые правила охватывают широкий спектр товаров: от готовых сэндвичей и крекеров до популярных сухих завтраков. Инициатива направлена на защиту детей от агрессивного рекламного воздействия, которое, по данным властей, способствует росту ожирения. Согласно статистике, 22 % детей имеют лишний вес уже при поступлении в начальную школу, а к ее окончанию показатель увеличивается до 35 %.

В армии Польши обнаружилась глобальная проблема – массовое ожирение солдат.

# Здоровье # Детское здоровье # Продукты питания

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