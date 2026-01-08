В Великобритании запретили рекламировать продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли

В Великобритании вступил в силу масштабный запрет на рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их нельзя показывать по телевидению до девяти часов вечера, а также размещать рекламу в интернете.