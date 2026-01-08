В Великобритании запретили рекламировать продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли

В Великобритании вступил в силу масштабный запрет на рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их нельзя показывать по телевидению до девяти часов вечера, а также размещать рекламу в интернете.
Новые правила охватывают широкий спектр товаров: от готовых сэндвичей и крекеров до популярных сухих завтраков. Инициатива направлена на защиту детей от агрессивного рекламного воздействия, которое, по данным властей, способствует росту ожирения. Согласно статистике, 22 % детей имеют лишний вес уже при поступлении в начальную школу, а к ее окончанию показатель увеличивается до 35 %.
В армии Польши обнаружилась глобальная проблема – массовое ожирение солдат.