В Эстонии падает уровень детской вакцинации

В Эстонии ухудшается ситуация с детской вакцинацией. За последние 15 лет полный курс прививок прошли на 15 % меньше юных граждан. Особенно тревожная ситуация с корью, свинкой и краснухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защиту от них имеют 83 % малышей и 74 % подростков. К тому же по данным ВОЗ, коллективная защита населения опустилась ниже необходимого уровня. В 2026 году зафиксировано 11 случаев кори, включая заражения в школе. В соседней Латвии заболели уже 17 человек, большинство – непривитые дети. Родители не отвечают на звонки медсестер или пропускают уведомления о вакцинации.

Чтобы исправить ситуацию, в Эстонии готовят изменения в законодательство. Проект прошел первое чтение, его принятие планируется до начала нового учебного года. Согласно документу, если родители не предоставят письменный отказ, согласие на прививку в школе будут считать полученным. Также у подростков будет возможность принять решение о вакцинации без разрешения взрослых.