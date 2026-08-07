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Новости по тегу #Детское питание

С нового учебного года в школах Беларуси изменится питание – что будет нового?
07 августа 2026 06:05

С нового учебного года в школах Беларуси изменится питание – что будет нового?

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях
21 мая 2026 11:26

В Минске планируют модернизировать столовые в дошкольных учреждениях

Детское питание, отравленное крысиным ядом, обнаружили в магазинах Чехии, Словакии и Австрии
20 апреля 2026 08:13

Детское питание, отравленное крысиным ядом, обнаружили в магазинах Чехии, Словакии и Австрии

Вкусно и полезно! В Минске презентовали обновленное школьное меню
25 марта 2026 13:43

Вкусно и полезно! В Минске презентовали обновленное школьное меню

Не только вкусно, но и полезно! В Крупском районе внедрили новое меню для школьников
05 февраля 2026 07:30

Не только вкусно, но и полезно! В Крупском районе внедрили новое меню для школьников

Учёные Европы выяснили, что в большинстве детских продуктов находятся «вечные химикаты»
06 декабря 2025 07:44

Учёные Европы выяснили, что в большинстве детских продуктов находятся «вечные химикаты»

Творожный пудинг и нежные оладушки – эксперимент по школьному питанию проходит в Витебске
02 декабря 2025 06:28

Творожный пудинг и нежные оладушки – эксперимент по школьному питанию проходит в Витебске

Иванец рассказал о совершенствовании подходов к организации школьного питания
23 октября 2025 13:45

Иванец рассказал о совершенствовании подходов к организации школьного питания

Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно! Лукашенко о питании в школах
23 октября 2025 10:48

Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно! Лукашенко о питании в школах

Более половины продукции на экспорт! Почему страны СНГ выбирают белорусское детское питание?
17 октября 2025 17:23

Более половины продукции на экспорт! Почему страны СНГ выбирают белорусское детское питание?

В Беларуси с 1 октября нормы оплаты за школьное питание увеличиваются на 5%
01 октября 2025 10:54

В Беларуси с 1 октября нормы оплаты за школьное питание увеличиваются на 5%

Если белорусское, значит, качественное – Кочанова о популярности нашего детского питания за рубежом
11 сентября 2025 18:32

Если белорусское, значит, качественное – Кочанова о популярности нашего детского питания за рубежом