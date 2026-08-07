Новости по тегу #Детское питание

Учащимся первой смены дадут еще один завтрак, а те, кто обучается во второй половине дня, получат полдник.
Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствует меню. Чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров, столовые перешли на использование полуфабрикатов высокой степени готовности и очищенных овощей.
Идет масштабный поиск причастных к данному преступлению. Производитель же отметил, что продукция покинула завод в идеальном состоянии.
Блюда из него учащиеся попробуют после весенних каникул.
В обновленный перечень вошли 12 новинок, среди которых особенно популярны у ребят – пицца, шашлык и шарлотка.
Найденные в продуктах пестициды отличаются стойкостью и способны накапливаться в организме человека.
Шесть учреждений образования города принимают участие в пилотном проекте. Его задача – разработать одновременно вкусное и здоровое меню. А также максимально снизить пищевые отходы.
С долей критики на совещании у Президента прозвучала тема школьного питания. Вопрос – социальный и касающийся многих семей.
С долей критики прозвучала тема школьного питания. Вопрос – социальный и касающийся многих семей.
Этот сезон станет непростым для производителей – белорусские садоводы значительно недополучили урожай из-за экстремальной погоды. Особенно пострадал первый регион: потеряно не менее 30% яблочного урожая из-за заморозков.
Касается это обучающихся школ, дошкольных и иных учреждений. Благодаря этому меню станет более разнообразным и качественным.
Недавно нашу продукцию смогли оценить представители зарубежной делегации в ходе Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума. Сегодня с работой одного из ведущих отечественных производителей ознакомилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
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