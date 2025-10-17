Более половины продукции на экспорт! Почему страны СНГ выбирают белорусское детское питание?
Свое – гарантия не только качества, но и бесперебойной поставки на прилавки. В Малорите в разгаре сезон переработки овощей и фруктов для детского питания.
Более 30 видов сырья поступает на консервноовощесушильный завод с июля по февраль. Урожай доставляют со всей Брестской области, а экзотические фрукты получают из Молдовы, Ирана и Африки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот сезон станет непростым для производителей – белорусские садоводы значительно недополучили урожай из-за экстремальной погоды. Особенно пострадал первый регион: потеряно не менее 30% яблочного урожая из-за заморозков.
А фруктовое пюре – ключевой ингредиент детского питания. Есть ли выход и что придется по вкусу, знает Кристина Протосовицкая.
Главная претензия переработчиков – к яблокам, а точнее – к их неурожаю. В белорусских садах после майских заморозков осталась (по разным оценкам) примерно половина от привычного урожая. В производстве детского питания такой ингредиент занимает до 60 %. Отличная витаминная основа, которая легко встраивается в самые разные вкусовые решения. Заводу в Малорите ежегодно нужно 3 тысячи тонн яблок.
Из яблок нового урожая на заводе получают сок прямого отжима. Но этого объема фрукта недостаточно для пюре. Дополнительно закупают сырье.
Юрий Витрюк, директор консервноовощесушильного комбината:
На данный момент идет заготовка яблока, которое идет как из Брестской области, так нам помогают и наши братья-россияне. Все закупки совершаем через биржу, какая компания выигрывает. В основном африканские страны – манго, в прошлом году киви завозили напрямую из Израиля. Сами перерабатывали. У нас имеется достаточное количество, но в случае нехватки также будем завозить из Ирана.
Мощность переработки завода составляет до 4 тысяч тонн сырья – это более 30 видов овощей и фруктов. География доставки полезных ингредиентов – вся Брестская область, впрочем, экзотические поступают на завод из Молдовы, Ирана и Африки.
Сезон переработки стартует в июне с клубники, а вот завершат его киви и бананом в феврале. В этом году у брестских фермеров уродилась морковь – заготовят свыше полутора тысяч тонн, а тыквы 300 тонн, что на треть больше, чем в прошлом году.
Валентина Григорук, начальник технологического отдела консервноовощесушильного комбината:
Все хозяйства, которые с нами работают, знают, что просто так сырье к нам не сдашь. Хозяйства предоставляют протоколы испытаний на сырье, которое нам поставляют. Помимо того, что они предоставляют протоколы испытаний по требованиям СанПиНа, техрегламента, мы еще дополнительно осуществляем свой первичный контроль при приемке сырья.
Все зависит от технологии, времени обработки, температуры, под которой обрабатывается продукт. Мы нашли для себя золотую середину: то пюре, из которого изготавливаем наш продукт, стараемся заготовить сами.
Подробности в видео.