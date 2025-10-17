Более половины продукции на экспорт! Почему страны СНГ выбирают белорусское детское питание?

Свое – гарантия не только качества, но и бесперебойной поставки на прилавки. В Малорите в разгаре сезон переработки овощей и фруктов для детского питания. Более 30 видов сырья поступает на консервноовощесушильный завод с июля по февраль. Урожай доставляют со всей Брестской области, а экзотические фрукты получают из Молдовы, Ирана и Африки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот сезон станет непростым для производителей – белорусские садоводы значительно недополучили урожай из-за экстремальной погоды. Особенно пострадал первый регион: потеряно не менее 30% яблочного урожая из-за заморозков. А фруктовое пюре – ключевой ингредиент детского питания. Есть ли выход и что придется по вкусу, знает Кристина Протосовицкая.

Главная претензия переработчиков – к яблокам, а точнее – к их неурожаю. В белорусских садах после майских заморозков осталась (по разным оценкам) примерно половина от привычного урожая. В производстве детского питания такой ингредиент занимает до 60 %. Отличная витаминная основа, которая легко встраивается в самые разные вкусовые решения. Заводу в Малорите ежегодно нужно 3 тысячи тонн яблок. Из яблок нового урожая на заводе получают сок прямого отжима. Но этого объема фрукта недостаточно для пюре. Дополнительно закупают сырье.

Юрий Витрюк, директор консервноовощесушильного комбината:

На данный момент идет заготовка яблока, которое идет как из Брестской области, так нам помогают и наши братья-россияне. Все закупки совершаем через биржу, какая компания выигрывает. В основном африканские страны – манго, в прошлом году киви завозили напрямую из Израиля. Сами перерабатывали. У нас имеется достаточное количество, но в случае нехватки также будем завозить из Ирана.

Мощность переработки завода составляет до 4 тысяч тонн сырья – это более 30 видов овощей и фруктов. География доставки полезных ингредиентов – вся Брестская область, впрочем, экзотические поступают на завод из Молдовы, Ирана и Африки. Сезон переработки стартует в июне с клубники, а вот завершат его киви и бананом в феврале. В этом году у брестских фермеров уродилась морковь – заготовят свыше полутора тысяч тонн, а тыквы 300 тонн, что на треть больше, чем в прошлом году.