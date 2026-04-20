Детское питание, отравленное крысиным ядом, обнаружили в магазинах Чехии, Словакии и Австрии. Полиция подтвердила, что тара, в которой находилось смертельное вещество, была вскрыта до покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозрительную банку передал правоохранителям один из покупателей, его ребенок не успел съесть питание. Идет масштабный поиск причастных к данному преступлению. Производитель же отметил, что продукция покинула завод в идеальном состоянии. И тем не менее в Австрии фирма отозвала опасную партию из полутора тысяч супермаркетов. В Германии отравленную продукцию не обнаружили, однако, как сообщают СМИ, расследование идет полным ходом.