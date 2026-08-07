С нового учебного года в школах Беларуси изменится питание – что будет нового?

С нового учебного года в белорусских школах изменится питание: учащимся первой смены дадут еще один завтрак, а те, кто обучается во второй половине дня, получат полдник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рацион – из трех блюд. Школьников разделят на три возрастные группы для точного расчета порций и снижения отходов. В меню добавят блюда из отечественных полуфабрикатов.

Владимир Долженков, заместитель министра образования Беларуси:

Во взаимодействии с Министерством здравоохранения мы пересмотрели ряд натуральных норм, во всяком случае уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования по нормам питания на 5 %. И одна из новаций, которую мы включаем с 1 января 2027 года: все денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.

В буфетах расширят ассортимент и активнее будут устанавливать вендинговые автоматы с разрешенной для детей продукцией белорусских производителей.