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Не только вкусно, но и полезно! В Крупском районе внедрили новое меню для школьников

05 февраля 2026 07:30
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Не только вкусно, но и полезно. В меню белорусских школьников включают новые блюда. Внимание при этом – к предпочтениям детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только вкусно, но и полезно! В Крупском районе внедрили новое меню для школьников-2

Так, в Крупском районе пересмотрели традиционное меню: теперь в нем преобладают блюда, которые школьники чаще всего едят дома. В обновленный перечень вошли 12 новинок, среди которых особенно популярны у ребят – пицца, шашлык и шарлотка.

Не только вкусно, но и полезно! В Крупском районе внедрили новое меню для школьников-4

Тамара Короткая, шеф-повар Средней школы №1 имени В.Н. Марцинкевича Крупок:
Мы собираемся в управлении образования, повара городских школ, и анализируем новые блюда. Что у нас дети лучше едят – и стараемся их внедрить в меню новое.

Не только вкусно, но и полезно! В Крупском районе внедрили новое меню для школьников-6

Жанна Ходатович, директор Средней школы №1 имени В.Н. Марцинкевича Крупок:
Детям, конечно, желательно почаще внедрять новые блюда, потому что они начинают пользоваться популярностью, когда они новые. Но когда они немножко приедаются, их необходимо заменять. Что мы и пытаемся делать.

Такие изменения дали ощутимый результат: количество невостребованных блюд заметно сократилось. Сегодня недоеденные порции составляют лишь 2 % от общего количества.

# Детское питание # Школы Беларуси

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