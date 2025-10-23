Иванец рассказал о совершенствовании подходов к организации школьного питания

Работа железной дороги в условиях санкций, поддержка молодежи, вопросы функционирования магистратуры и организация школьного питания. Эти темы сегодня, 23 октября, были ключевыми на совещании у Президента с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С долей критики сегодня прозвучала тема школьного питания. Вопрос – социальный и касающийся многих семей. В стране действует система льгот. Более 65 % школьников получают горячее питание за счет средств госбюджета. С другой стороны – те, кто все же платит за обеды и завтраки своих детей, справедливо – вправе требовать качественного питания. Однако проверки Комитета государственного контроля показывают: система работает не без сбоев. В отчетах фигурируют факты воровства, подачи холодных и некачественных блюд.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Хотел бы отметить то, что в последние годы проведена достаточно серьезная работа по совершенствованию подходов к организации школьного питания. Мы видим то, что перечень блюд, который сегодня разрешен, сборник так называемых технологических карт, он достаточно расширен. Мы видим то, что те блюда, которые ранее было невозможно представить в школьных столовых, школьники уже могут получить.

Проведена серьезная работа по модернизации пищевых блоков, столовых. Фактически сегодня каждая третья школа получила за последние два года модернизированный пищеблок. Проводится серьезная работа по укомплектованию кадров. Вместе с тем Президент еще раз обратил внимание, что количество отходов должно снижаться. В первую очередь это говорит либо о качестве приготовления данной пищи, либо об удовлетворении, либо не удовлетворении запросов наших школьников. Но вместе с тем обеспечение школьным питанием всегда оставался и остается вопрос на контроле непосредственно главы государства.