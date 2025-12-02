Творожный пудинг и нежные оладушки – эксперимент по школьному питанию проходит в Витебске

Творожный пудинг с бананом, манник под шоколадным соусом и нежные оладушки. Это не ресторан. Такие блюда с недавних пор предлагают витебским школьникам. Шесть учреждений образования города принимают участие в пилотном проекте. Его задача – разработать одновременно вкусное и здоровое меню. А также максимально снизить пищевые отходы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочий день у сотрудников школьных столовых начинается задолго до звонка на первый урок. Все, чтобы в перерывах между занятиями предложить учащимся интересные и полезные блюда. Вместо традиционных – теперь экспресс-завтраки. Нововведения юным гурманам нравятся.

Павел Будишевский, учащийся средней школы №45 имени В.Ф. Маргелова Витебска:

Сегодня давали запеканку со сгущенкой и шоколадный коктейль. Мне все понравилось, завтрак этот, потому что все так вкусно было и полезно.

Оксана Болотникова, заведующая производством столовой №45 Витебска:

Работники приходят с утра раненько, трудятся, вкладывают всю душу, чтобы было вкусненько деткам. Творожную запеканку кушают хорошо, омлеты, манники. Все это для них, особенно оладушки «Неженка», они больше всего любят. Удивить детей необычными блюдцами – это не главная задача эксперимента. Школьное питание строго регламентируется санитарными нормами и правилами. Так, завтраки и обеды должны быть не только вкусными, но и максимально калорийными. Применяют исключительно щадящие способы – приготовление на пару, варение и тушение.