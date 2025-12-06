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Учёные Европы выяснили, что в большинстве детских продуктов находятся «вечные химикаты»

06 декабря 2025 07:44
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В Европе разгорается скандал вокруг детских продуктов. Ученые выяснили, что в большинстве из них находятся «вечные химикаты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные Европы выяснили, что в большинстве детских продуктов находятся «вечные химикаты»-2

Люди науки исследовали 65 популярных зерновых продуктов: это сладости, макаронные изделия, выпечка и различные виды хлеба. Наиболее тревожные результаты показали сухие завтраки. Концентрация вредных веществ в хлопьях оказалась в 100 раз выше, чем в обычной водопроводной воде. Найденные в продуктах пестициды отличаются стойкостью и способны накапливаться в организме человека. Ученые уверены, что эти вещества ставят под сомнение безопасность всей пищевой цепочки в ЕС.

# Детское питание # Здоровье

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