Учёные Европы выяснили, что в большинстве детских продуктов находятся «вечные химикаты»

В Европе разгорается скандал вокруг детских продуктов. Ученые выяснили, что в большинстве из них находятся «вечные химикаты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди науки исследовали 65 популярных зерновых продуктов: это сладости, макаронные изделия, выпечка и различные виды хлеба. Наиболее тревожные результаты показали сухие завтраки. Концентрация вредных веществ в хлопьях оказалась в 100 раз выше, чем в обычной водопроводной воде. Найденные в продуктах пестициды отличаются стойкостью и способны накапливаться в организме человека. Ученые уверены, что эти вещества ставят под сомнение безопасность всей пищевой цепочки в ЕС.