Вкусно и полезно! В Минске презентовали обновленное школьное меню

Вкусно, полезно и сытно. В Минске презентовали обновленное школьное меню. Блюда из него учащиеся попробуют после весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерн «Белгоспищепром» усилил контроль за продуктами для их приготовления. Качество проверяют современными приборами. Специальная маркировка «для дошкольного и школьного возраста» гарантирует полную безопасность. Белорусские производители предлагают соки прямого отжима, фруктовые пюре и замороженные смеси. В числе новинок – полезные сладости. Так, спрос на жевательный мармелад из натурального сока за 2025 год вырос в 4,5 раза. Вместо привычных пельменей и сырников школьникам предложат куриные наггетсы.

Ольга Матулис, начальник коммерческого отдела консервного завода: Наши новые виды продукции для детского питания – это соус «Сказка», огурцы консервированные для питания детей школьного и дошкольного возраста. У каждого, конечно, свой вкус, поэтому мы тоже расширяем линейку ассортимента, чтобы угодить всем нашим маленьким потребителям продукции.

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Питание детей – это не просто важно, это национальная безопасность. Питанию детей предъявляются жесткие требования к безопасности, к качеству, но, кроме этого, оно должно удовлетворять физиологические потребности растущего активного организма. Поэтому здесь очень важна и роль науки, потому что наши специалисты, Центр продовольствия вкупе с предприятиями консервной отрасли помогают совершенствовать технологии, разрабатывать новые технологии для того, чтобы создавать продукты, отвечающие всем требованиям детского питания.

Татьяна Шедко, первый заместитель концерна «Белгоспищепром»:

Контроль качества мы обеспечиваем уже на входе, в производственных лабораториях на каждом предприятии. Все оборудование, все наши линии оснащены соответствующими контрольными приборами, уловителями, измерительными приборами, которые обеспечивают безопасность на выходе готовой продукции.

Предприятия продолжают разрабатывать новые продукты, чтобы питание детей оставалось сбалансированным, безопасным и при этом неизменно вкусным. Так что в школьных столовых и дальше будут кулинарные премьеры – блинчики с ветчиной и сыром, драники и нут. Расширится и ассортимент полезных перекусов.